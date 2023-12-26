Режиссёр «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр поддержал коллег из-за провальных фильмов

Режиссёр «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр в своих соцсетях выступил с поддержкой всем коллегам, которые получают в Сети много хейта из-за того, что их фильмы не выстреливают в прокате. Вероятно, Эйр поддержал и провального «Аквамена».

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По словам Эйра, он помнит отличное время, когда аудитория искренне радовалась успешным лентам, а не набрасывалась на создателей лент из-за их качества.

Я помню давнее время. Время, когда публика аплодировала успеху. А не радовалась неудачам. Когда фильм означал чудо и волшебство. Не средство нападения. Когда фильмы нравились Я аплодирую всем своим коллегам в отрасли. Я аплодирую всем людям, которые работают в кино. Я чествую тех, у кого хватило смелости поделиться частичкой себя с миром.