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Нонна Гришаева объявила о возвращении в эфир Прямого канала популярного шоу

Пародийное шоу «Большая разница» (16+) выходило на Первом канале с 1 января 2008 года. Несколько лет проект входил в десятку самых популярных юмористических программ страны, однако это не уберегло его от закрытия в 2014-м. Все последующие десять лет поклонники надеялись на перезапуск, и наконец их желание оказалось исполнено: в новом году «Большая разница» вернётся.

Нонна Гришаева объявила о возвращении в эфир Прямого канала популярного шоу
© 2х2

Пресс-служба Первого канала подтвердила, что новая серия «Большой разницы» выйдет 1 января 2024 года. В новогоднем шоу запланированы пародии на «Место встречи изменить нельзя» (12+), «Чебурашку» (6+), «Вызов» (12+), «Холопа» (12+), «Полицейского с Рублевки» (16+) «Служебный роман» (6+) и другие проекты.

В качестве ведущих в шоу «Большая разница» вернутся Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. Как отметил Бурунов, новогодний выпуск подарил ему возможность вновь встретиться с дорогими людьми. Всё потому, что на экране появятся звёзды, работавшие над проектом в «нулевых» - например, Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров и т. д. А ещё на огонёк заглянут Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин.

Мы все соскучились друг по другу, по образам, репетициям и съемкам, - призналась Нонна Гришаева.

Поклонники восприняли новость по-разному.

«Ничего нового, видимо, не могут придумать», «Моя любимая передача была когда-то», «Классная передача», «Мне в детстве так нравилось смотреть её», - пишут в социальных сетях.

Между тем, это не единственное возвращение на телеэкраны проекта из 2000-х. Недавно вышло продолжение сериала «Папины дочки» (18+). В новых эпизодах появились не все герои оригинального шоу, но фанаты не теряют надежды. Тем более, что недавно СМИ сообщили: Анастасия Сиваева может вернуться к роли Даши. Как писал портал 2x2.su, на это намекнул актёр Андрей Леонов.

Фильмы и сериалы
Вызов
Папина дочка
Служебный роман
Место встречи изменить нельзя
Чебурашка
Максим Лагашкин
Владимир Кисаров
Анастасия Сиваева
Игорь Кистол
Роман Попов
Сергей Бурунов
Андрей Леонов
Олег Комаров
Александр Олешко
Светлана Галка
Нонна Гришаева
Первый канал
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