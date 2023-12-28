Нонна Гришаева объявила о возвращении в эфир Прямого канала популярного шоу

Пародийное шоу «Большая разница» (16+) выходило на Первом канале с 1 января 2008 года. Несколько лет проект входил в десятку самых популярных юмористических программ страны, однако это не уберегло его от закрытия в 2014-м. Все последующие десять лет поклонники надеялись на перезапуск, и наконец их желание оказалось исполнено: в новом году «Большая разница» вернётся.

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Пресс-служба Первого канала подтвердила, что новая серия «Большой разницы» выйдет 1 января 2024 года. В новогоднем шоу запланированы пародии на «Место встречи изменить нельзя» (12+), «Чебурашку» (6+), «Вызов» (12+), «Холопа» (12+), «Полицейского с Рублевки» (16+) «Служебный роман» (6+) и другие проекты.

В качестве ведущих в шоу «Большая разница» вернутся Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. Как отметил Бурунов, новогодний выпуск подарил ему возможность вновь встретиться с дорогими людьми. Всё потому, что на экране появятся звёзды, работавшие над проектом в «нулевых» - например, Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров и т. д. А ещё на огонёк заглянут Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин.

Мы все соскучились друг по другу, по образам, репетициям и съемкам, - призналась Нонна Гришаева.

Поклонники восприняли новость по-разному.

«Ничего нового, видимо, не могут придумать», «Моя любимая передача была когда-то», «Классная передача», «Мне в детстве так нравилось смотреть её», - пишут в социальных сетях.