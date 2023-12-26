«Такого ещё никто не делал». Хэмилтон – о фильме с Питтом
Семикратный чемпион мира Ф1 Льюис Хэмилтон, который выступает продюсером фильма о Больших Призах с Бредом Питтом в главной роли, убеждён, что кинокартина привлечёт много новых болельщиков.
Пока безымянный фильм, центром которого должен стать путь гонщика Сонни Хейса в вымышленной команде APX GP, был широко представлен на Гран При Великобритании. Для съемочной команды был построен собственный гараж на пит-лейне, а Питт за рулём автомобиля Формулы 2, доработанного командой Mercedes, даже проехал несколько кругов по трассе.
«Этот фильм – огромный шаг в расширении горизонта для Формулы 1, – цитирует Хэмилтона RacingNews365. – Работа нового руководства – Стефано Доменикали и [генерального директора Liberty Media] Грега Маффеи – открывает новые возможности. Тот факт, что нам идут на такие уступки и разрешают снимать фильм с этими кинозвёздами в подобном масштабе, позволяя размещать дополнительную команду в паддоке… Такого никогда раньше не делали.
Здорово, что мы берёмся за то, чего никогда раньше не делали, и, честно говоря, я действительно считаю, что они проделали потрясающую работу. Огромное внимание было уделено Вегасу, который также сыграет важную роль в фильме. Мы работаем изо всех сил, чтобы показать истинное отражение этого легендарного вида спорта и привлечь новых болельщиков. Нам нужно продолжать расти, и я думаю, что фильм очень поможет в этом».