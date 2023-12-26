«Такого ещё никто не делал». Хэмилтон – о фильме с Питтом

«Этот фильм – огромный шаг в расширении горизонта для Формулы 1, – цитирует Хэмилтона RacingNews365. – Работа нового руководства – Стефано Доменикали и [генерального директора Liberty Media] Грега Маффеи – открывает новые возможности. Тот факт, что нам идут на такие уступки и разрешают снимать фильм с этими кинозвёздами в подобном масштабе, позволяя размещать дополнительную команду в паддоке… Такого никогда раньше не делали.



Здорово, что мы берёмся за то, чего никогда раньше не делали, и, честно говоря, я действительно считаю, что они проделали потрясающую работу. Огромное внимание было уделено Вегасу, который также сыграет важную роль в фильме. Мы работаем изо всех сил, чтобы показать истинное отражение этого легендарного вида спорта и привлечь новых болельщиков. Нам нужно продолжать расти, и я думаю, что фильм очень поможет в этом».