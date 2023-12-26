В кинотеатрах России выйдет «Судный день» — новый фильм от создателя «Аннигиляции»

Российский кинопрокатчик Arna Media объявил о выпуске фильма «Гражданская война» в России. Новая картина Алекса Гарленда («Аннигиляция») доберётся до проката страны под названием «Судный день» уже 16 мая — через три недели после мировой премьеры.

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Картина расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.