Режиссёр «Брата 3» рассказал, как удалось получить прокатное удостоверение

«Вопрос с прокатным удостоверением удалось решить путём работы и взаимодействия с министерством культуры. Переговоры и исправление неточностей в документах. Были споры по поводу того, что в фильме есть моменты, которые некорректно были отражены в документации. Например, название фильма «Брат 3», но в начале появляется логотип фильма: слово «брат», где тройная «Т» в виде крестов. Министерством культуры этот логотип был принят за начальный титр, что не было корректно отражено в диалоговых листах. Это была неточность, мы сделали правки. Путаница между логотипом и титром была принята Минкультом как недочёт. Нам указали на неверное оформление этого художественного решения, мы согласились и внесли поправки. Путём спокойного контакта и взаимопонимания мы добились нужного результата. То есть это не цензурный момент».