Актер Охлобыстин заявил, что "Ирония судьбы" дает рецепт преодоления недомолвок

Актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, в чем заключается скрытый смысл картины советского режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» и объяснил успех кино, которое многие поклонники отечественного кинематографа не устают смотреть каждый год, особенно в преддверии новогодних праздников.

По словам Охлобыстина, в картине очень точно уловили «знаковые вещи, которые исходят от социума, его потребности», поскольку во все времена одним из главных вопросов, который волновал людей, были взаимоотношения между мужчиной и женщиной.

Артист предположил, что эта тема вызывает такой интерес, потому что люди — очень сложные: между мужчиной и женщиной много разногласий. Актер указал, что у общества нет универсального рецепта того, как преодолеть эти «недомолвки». В результате на помощь приходят такие фильмы, как «Ирония судьбы», где есть ответ, как их удается решать.

Среди прочего артист указал, что в «Иронии судьбы» очень точно подмечен тренд 70-х годов, когда женщины много работали и упускали из-за этого свою личную жизнь. Эта же проблема показана и в другом фильме Рязанова — «Служебный роман», передает слова Охлобыстина aif.ru.