Начались съемки ретро-детектива "Горький 53" о последствиях массовой амнистии в СССР

Началась работа над сериалом "Горький 53", который расскажет историю бывшего разведчика-фронтовика. Он вынужден внедриться в самую могущественную банду Горького, чтобы покончить с преступностью и вернуть себе честное имя.

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Краткий синопсис сериала выглядит так:

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"1953 год. Из-за массовой амнистии в СССР напряженная криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев, бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших. Из беды выручает довоенный знакомый Ивана - капитан Шведов, который устраивает его на работу в спортивное общество "Динамо" обучать милиционеров рукопашному бою.

Но вести мирную жизнь не получается: Иван оказывается втянут в круговорот жестоких преступлений, в одном из которых убивают его брата с женой. Под подозрением вновь оказывается Астафьев. Его вынуждают заключить тайную сделку с милицией, организовывают показной побег и требуют внедриться в самую могущественную банду Горького. Герой должен заманить в ловушку ее главаря Харитона, избавить город от криминала и, наконец, вернуть себе свою жизнь".

Главную роль исполнит Андрей Фролов. Также снимаются Алексей Барабаш, Екатерина Климова, Екатерина Шпица, Александр Балуев, Алексей Макаров, Михаил Евланов, Анатолий Журавлёв, Александр Семчев, Любовь Константинова и другие. Автор сценария Сергей Иванов, режиссёр-постановщик - Сергей Коротаев, известный по проектам "Сансара" и "Мосгаз".

Продюсерами проекта стали Тимур Вайнштейн, Вадим Соколовский, Роман Елистратов, Илья Бурец, Василий Балашов и Олег Бланк, креативным продюсером - Инна Оркина-Сексте.

"В нашем сериале будет абсолютно всё: и любовь, и дружба, и предательство, и экшн. У нас замечательный актёрский состав, в одном месте собралось большое количество очень талантливых артистов. Я играю Ивана Астафьева, это герой с очень непростой судьбой, у которого сильно обострено чувство справедливости. Судьба преподносит ему всё новые жестокие испытания, она его бьёт, а он всё время сопротивляется, но всякий раз лишь ухудшает ситуацию. В сериале будет переходный момент, когда Иван осознает всю катастрофу своей жизни: -ведь не желая людям зла, ему приходится стать главой преступной группировки", - говорит Андрей Фролов.