Фильм «Домовёнок Кузя» выйдет 19 декабря 2024 года

Стала известна дата премьеры российского художественного фильма «Домовёнок Кузя» по книгам Татьяны Александровой. Ленту начнут показывать в кино на следующие новогодние праздники — 19 декабря 2024 года.

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Напомним, режиссёром картины выступает Сарик Андреасян («Тот ещё Карлосон!», «Мамы», «Защитники»). Планируется выпустить полуторачасовой фильм в жанре семейной комедии: сюжет расскажет о том, как домовёнок сбегает от Бабы-Яги в реальный мир и знакомится с девочкой Наташей.