10 советских фильмов, которые зрители обязательно посмотрят в новогодние выходные

Зрители телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" назвали 10 советских фильмов, которые они точно не пропустят в новогодние выходные. На первом месте оказалась комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

По результатам голосования определилась десятка лидеров. В неё вошли не только фильмы с новогодним сюжетом, но и другие знаменитые советские киноленты, каждый Новый год ассоциирующиеся у зрителей с атмосферой праздников:

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"Иван Васильевич меняет профессию" - 31%

"Карнавальная ночь" - 20%

Фильм Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) стал лидером рейтинга. В комментариях к опросу зрители писали, что считают эту комедию обязательной в новогодней программе, как и многие картины Гайдая.

Картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", немного отстав от лидера, заняла второе место в предпочтениях зрителей. Впервые она вышла на экраны 1 января 1976 года. Композитор Микаэл Таривердиев, написавший чудесную музыку к фильму, раскрыл один из секретов его успеха. Он сравнил сюжет со сказкой о принце и принцессе, которые неожиданно нашли друг друга. А к таким историям люди относятся с особой теплотой.

На третьем месте ещё одна популярная новогодняя история - "Чародеи" (1982). Для фильма Константина Бромберга сценарий написали знаменитые фантасты - братья Стругацкие. Они заимствовали некоторые элементы сюжета из своей повести "Понедельник начинается в субботу", которая очень нравилась режиссёру.

Лирическая комедия Юрия Чулюкина "Девчата" (1961) расположилась на четвёртом месте. Она отлично вписывается в новогоднее настроение не только благодаря задору и юмору, но и зимнему антуражу. При этом лишь часть эпизодов снималась в условиях зимней натуры - в леспромхозах Пермской и Тверской области. Посёлок лесорубов создали в павильонах "Мосфильма", а финал картины сняли жарким августом в Ялте.

Замыкает первую пятёрку комедия Александра Серого "Джентльмены удачи" (1971), финал которой приходится на Новый год. Однако съёмки зимней Москвы и профессорской дачи тогда оказались под угрозой, поскольку февраль в столице был тёплым, снег почти стаял. К счастью, март порадовал группу сугробами.

На шестом месте популярная мелодрама Эльдара Рязанова "Служебный роман", ставшая абсолютным лидером советского кинопроката по итогам 1989 года. Тогда её посмотрели 58,4 млн зрителей. Между тем любимой миллионами киноленты могло не случиться, поскольку Рязанов видел в роли Калугиной только Алису Фрейндлих, с которой давно мечтал поработать, но та была занята в театре. К радости режиссёра, актрису отпустили на съёмки в столицу из ленинградского Театра имени Ленсовета с условием, что она не пропустит ни одного спектакля.

Седьмое место у ещё одной комедии Леонида Гайдая - "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966). Невероятную любовь публики к творениям Гайдая его супруга Нина Гребешкова объясняет так: после этих фильмов людям хочется жить.

Восьмое место в списке праздничных фильмов заняла комедийная мелодрама Владимира Меньшова "Любовь и голуби". В широкий прокат она вышла 7 января 1985 года, став подарком зрителям к Рождеству, которое, правда, тогда ещё не отмечали.

20% респондентов (девятое место) обязательно посмотрят в праздники музыкальную комедию "Карнавальная ночь" (1956) Эльдара Рязанова. Этот искромётный фильм на самом деле нелегко достался группе. Съёмки проходили летом, "роль" Дома Культуры сыграл Центральный театр Советской Армии, помещения и коридоры которого быстро нагревались от интенсивного света софитов, и на съёмочной площадке становилось трудно дышать. Однако на радостной атмосфере картины это никак не отразилось.

Замыкает топ эксцентрическая комедия "Бриллиантовая рука" (1968) Леонида Гайдая. Её не пропустят 19,5% телезрителей. Фильм занимает третью строчку среди абсолютных лидеров советского кинопроката.

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