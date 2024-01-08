4 лучших советских комедии по мнению зрителей

Во многом мы любим советские фильмы за юмор, который не теряет своей актуальности с течением лет. Порой чтобы поднять себе настроение, достаточно включить любимый советский фильм.

© Кадр из фильма "Девчата"

Если вы как раз выбираете картину для просмотра вечером, присмотритесь к подборке лучших советских комедий по мнению зрителей из нашего материала.

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Подробнее – в материале "Рамблера".

"Девчата", 1962

Кадр из фильма "Девчата"

В центре сюжета – юная повариха Тося Кислицына, которая приезжает в сибирский поселок. Девушка отличается своей непосредственностью и эксцентричностью. Неудивительно, что вскоре именно она добавляет жизни в поселение. Тося хочет помочь каждому, но сама становится жертвой – местный красавец Иван заводит на спор роман с героиней.

"12 стульев", 1971

Кадр из фильма "12 стульев"

Картина повествует историю Ипполита Воробьянинова, который внезапно для себя выясняет – его умирающая теща спрятала свои драгоценности в общей сложности на 150 000 золотых рублей под обивку одного из 12 стульев.

Воробьянинов решается во что бы то ни стало отыскать стулья, но сделать это не так-то просто. Вдобавок к этому выясняется, что женщина поделилась своей тайной и с другим человеком, которому тоже нужны деньги.

"Служебный роман", 1977

Кадр из фильма "Служебный роман"

Анатолий Новосельцев – робкий служащий статистической конторы. Ему очень хочется добиться повышения по службе, но застенчивость ему мешает. На помощь приходит старый приятель Самохвалов, который советует герою поухаживать за начальницей – сухой и грозной Людмилой Калугиной. Новосельцев решает последовать совету друга, еще не догадываясь, к чему может привести эта авантюра.

"Бриллиантовая рука", 1968

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

На курорте промышляет шайка валютчиков – Шеф и его помощник Граф. Однажды законопослушный советский служащий Семен Горбунков отправляется в круиз на теплоходе, где также плывет Граф. Последний должен забрать бриллианты в одном из восточных городов, а после провести их в загипсованной руке. Однако происходит недоразумение, и гипс накладывают Семену.