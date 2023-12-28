Названы самые кассовые комедия, драма и сказка года в России

Лидером российского комедийного бокс-офиса по итогам уходящего года стал фильм "Теща", который по данным ЕАИС, успел собрать в прокате 572 млн рублей.

Напомним, картина вышла в прокат 30 ноября, ее посмотрели 1,6 млн человек.

Лидерство по кассовым сборам в целом удерживает "Чебурашка", картина вышла на экраны 1 января 2023 года и заработала 6,7 млрд рублей, что является рекордом для отечественной киноиндустрии.

В жанре сказок и фэнтези на первом месте "По щучьему велению", общие сборы составили 2,4 млрд рублей. Высокие показатели и у картины "Баба-яга спасает мир" - 574 млн рублей.

2,1 млрд рублей собрала драма "Вызов", отдельные сцены которой, напомним, снимались в космосе.