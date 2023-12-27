46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года

46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию мероприятия. Основной площадкой смотра традиционно станет киноцентр "Октябрь". Дату приема заявок организаторы объявят позже, отмечается в сообщении. Церемония закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля прошла 27 апреля 2023 года в театре "Россия". Главный приз ММКФ получил фильм режиссера Франсиско Папарельи "Три брата". Всего на фестивале показали 200 картин в 10 кинотеатрах Москвы. Московский международный кинофестиваль проводится с 1935 года в Москве. С 1999 года президентом ММКФ является Никита Михалков, с этого же года фестиваль проводится ежегодно. С 2022 года председателем отборочной комиссии является Иван Кудрявцев. В 2023 году жюри национального конкурса "Русские премьеры" 45-го Московского международного кинофестиваля возглавил народный артист России, режиссер Алексей Учитель. Тогда в рамках национального конкурса были представлены семь фильмов: "Ада" Станислава Светлова, "Голова-жестянка" Ивана Капитонова, "Единица Монтевидео" Татьяны Лютаевой, "Край надломленной луны" Светланы Самошиной, "Тайное влечение" Стаси Венковой, "Помилование" Айнура Аскарова и "Туман" Натальи Гугуевой. Приз за вклад в мировой кинематограф получил режиссер Карен Шахназаров.