Определены даты проведения Московского международного кинофестиваля в 2024 году

Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2024 году. 46-й по счету киносмотр пройдет с 19 по 26 апреля. Основной площадкой традиционно станет киноцентр "Октябрь".

Ежегодно в рамках фестиваля проходят показы более 200 картин в 10 кинотеатрах Москвы. 45-й ММКФ посетили 38 тысяч зрителей, а в конкурсе и внеконкурсных программах были представлены картины из 64 стран мира. Международное жюри вручило главную награду картине "Три брата" режиссера Франсиско Папарелья.

Призы фестиваля - статуэтки "Золотой Святой Георгий", "Серебряный Святой Георгий", специальный приз "За вклад в мировой кинематограф" и "Верю. Константин Станиславский".