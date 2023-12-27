Лицо эпохи, или в чем сила слова? Психолог о сериале "Слово пацана"

Целый шквал обсуждений, эмоций, комментариев, публикаций на тему, споров и положительных откликов вызвал сериал этого года "Слово пацана" (18+). Фильм снят по одноимённой книге Роберта Гараева и повествует о жизни казанских группировок в эпоху 80-90-х. Кроме книги режиссёр Жора Крыжовников изучал архивные уголовные дела, которые помогли ему составить документально достоверный портрет подростков, брошенных на произвол судьбы и ставших лицом эпохи.

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Пожалуй, в России (и не только) не осталось ни одного человека, кто если не смотрел, то хотя бы не слышал о самом сериале. Оценки зрителей самые разные: от полного восхищения - сюжетом, игрой актёров, убедительностью событий того времени, до полного отторжения, вызванного опасениями, что фильм романтизирует бандитизм и попросту опасен для подрастающего поколения. Звучали требования запретить его показ, а авторов - проверить на экстремизм.

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Ранее мы поговорили с молодёжью и узнали, что они думают о "Слове пацана", совпали ли их представления о той эпохе с видением режиссёра. Правдивые и пугающие истории можно найти в материале: "Ты теперь пацан, а кругом враги". Несериальные истории с улиц от реальной молодёжи".

Сегодня мы попросили специалиста, работающего с подростками, прокомментировать сюжетные линии сериала и ответить на вопросы, которые в нём поднимаются.

Альфия Мячина - психолог частной практики, организатор проектов в области психологии, эксперт подкаста "Мы такими не были" (12+). Автор проектов по развитию soft skills и профориентации для подростков, с 2014 года - руководитель Школы "Вверх" для подростков и взрослых.

- Альфия, смотрели ли вы сериал и какое общее впечатление от его просмотра?

- Мне сериал понравился. Я постоянно ловила щемящее чувство узнавания своего детства и юности. Хотя мой подростковый возраст был немного позднее, чем события в фильме. О группировщиках я ничего не знала. Несмотря на это, чувствовалось постоянное напряжение и страх. Вот это ощущение тотальной опасности, как в сериале, тогда было для меня нормой. Это позже я узнала, что можно ощущать себя расслабленно и защищенно и что такое состояние и есть норма.

В первых сериях я не увидела в сериале явной пропаганды чего-либо. Реалии показаны, как они есть, и зрителя в начале фильма не подталкивают к выводам, к морали, к каким-то конкретным чувствам. Я не считаю, что фильм романтизирует преступность или антисоциальное поведение. По-моему, там как раз показано, как плохо всем сторонам, как нет выхода совсем, нет просвета, нет опор, нет ничего хоть сколько-то устойчивого и надёжного. Мне сложно представить, для кого и что может быть привлекательно в таком пути.

- Почему дети и подростки вообще проявляют насилие?

- Ответ всегда в прошлом. Что такое происходило с человеком в детстве, что насилие - единственный и приемлемый для него способ выживать? Первая реакция на подростка, нарушающего законы, обычно - возмущение, отвращение. А должно быть - сочувствие, желание помочь, включиться. Никто от хорошей жизни не будет нападать и воровать, когда человек загнан в угол, он действует, чем может. Взрослому рядом хорошо бы начать участвовать сердцем и помогать, а не пугать, ругать, стыдить или осуждать.

Много раз в фильме показано, как взрослые своё слово не сдерживают. Главная цель воспитания - "чтобы перед людьми не стыдно было". Как можно им доверять, полагаться на них, если они лгут? Помножьте это на подростковую категоричность, и получится огромная пропасть на том месте, где могло быть доверие. Важно, чтобы взрослые были честны, могли прямо объяснить причины своих слов и поступков, имели собственную систему ценностей, сами соблюдали свои же правила, могли признать ошибку и извиниться, если не правы. Это про всем известную рекомендацию - воспитывайте себя, всё равно ваши дети будут похожи на вас.

- Почему подростки стремятся объединяться в группировки или охотно примыкают к каким-то субкультурам?

- Подростковый возраст время бунта и противоречий. В это время отчаянно важно найти своих. Если подростку одиноко и страшно, то пространство, хоть сколько-нибудь обещающее защиту, становится маяком. Горестно было увидеть и почувствовать в фильме, как неважен никому этот конкретный ребёнок. Его переживания и чувства. Никому это не нужно. Что делать подростку, который попал в трудную ситуацию? В таком положении в начале истории как раз и оказывается главный герой. "Пришиться" к группировке для него - единственный вариант. В группировке есть важные для подростков условия:

Своя стая. Язык, атрибутика, экипировка, отличительные признаки, традиции, территория. Я - часть чего-то большего, я важен и нужен, я принят и одобрен, меня уважают, со мной на равных. Меня слушают и понимают.

Понятные "законы". Мораль, свод понятий и правил, иерархия, ответы на вопросы, опора на концепцию и прописанную философию, возможность обратиться к старшим за объяснениями.

Свобода. Ощущение собственной силы и возможности делать, что я хочу.

Защищённость. Один за всех и все за одного, брат за брата. Люди или система защитят меня в случае чего.

Понятный враг, понятная цель. Страх и тревога, килотонны энергии классно переводятся в конкретно направленные ярость и гнев, когда есть мишень, когда понятно, что делать.

Подростки в фильме, кстати, не слишком анализируют, всё ли логично и правильно в реальности по сравнению с "обещанным". Они не замечают, что то самое "слово пацана" работает от случая к случаю, законы корректируются на ходу, в зависимости от удобства для старших.

Подростки очень нуждаются в уважительном обращении. В фильме показано, как все взрослые оскорбительно относятся к детям. Преподаватели в школе, в музыкальной школе жёстко нарушают границы ребёнка: унижают, кричат, оскорбляют, хватают. Ни один учитель не общается уважительно, вообще ничего подобного. Тёплые и бережные отношения - это нормально для всех людей, но если ко взрослым ещё более-менее есть уважение, то к детям нет совсем. А это тоже потребность подростков - быть услышанными, быть принятыми, важными ещё и со стороны взрослых, не только со стороны сверстников.

Задача нас как взрослых (родителей, педагогов, психологов, наставников) - предлагать ребятам здоровую альтернативу. Пространство, где выполняются все условия, перечисленные выше, но со знаком плюс: своя стая, законы, свобода, защищённость, понятная цель.

- Стоит ли обсуждать этот фильм с подростком?

- Я рекомендую смотреть фильм взрослым вместе со своим ребёнком. Смотреть и обсуждать. При этом давать говорить и рассуждать самому подростку, избегая фраз по типу: "Ты же не хочешь стать таким, как они?!", "Вот видишь, как важно правильно себя вести?!". Подросток попросту не будет дальше с вами разговаривать. Тем, которые можно обсудить после просмотра сериала "Слово пацана", множество. Важно найти и почувствовать то, что зацепит конкретного ребёнка. Подросткам очень важно рефлексировать, а это прежде всего говорение. Слушать надо нам, взрослым.

Что касается вопросов для обсуждения, то их можно задать не только ребёнку, но и самому взрослому ответить на эти вопросы честно (если подростку интересно, то вслух):

Про что для тебя этот фильм?

Что ты чувствовал и о чём думал?

Что тебе отозвалось?

С кем из героев ты чем-то похож?

Самый запоминающийся момент для тебя?

- Не утихают споры: польза или вред от просмотра?

- Для некоторых людей, чьё взросление пришлось на то время, просмотр фильма может оказаться даже терапевтичным. Посмотреть на события, с которыми не могла справиться детская психика, но может иначе отреагировать взрослая. Но не все смогут смотреть этот сериал. Тем людям, у которых нет отклика, у которых нет такого опыта в прошлом, нет похожей истории, им будет тяжело видеть некоторые сцены, потому что это будет наблюдением за чем-то насильственным. И, естественно, за таким может быть неприятно и отвратительно наблюдать. Если не захочется смотреть сериал, не надо, как бы о нём многие не отзывались положительно. У каждого своё восприятие и мнение.

Мой опыт работы с подростками показал, что на самом деле им жутко интересно прошлое. Я помню, как рассказывала ребятам из Школы "Вверх" про советские реалии моего детства - дефицит еды и одежды, про музыку, про отсутствие телефона (и как это влияло на жизнь), как мы учились без ЕГЭ и многое другое. Если убрать из рассказов назидания, жалобы и другие манипуляции, детей от этой темы не оторвать. Они задают вопросы, сами делают выводы, лучше понимают нас и могут искренне порадоваться благам, которые есть у них.

Интервью с Альфиёй Мячиной вы также можете прочесть на нашем сайте: "Не выпендрёж, а созидание". Как говорить с подростком.

Ответы на сложные вопросы пубертатного периода: какие страхи одолевают подростков, когда происходит сепарация, как проявляются агрессия и аутоагрессия, как помочь ребёнку выбрать профессию, а главное, как найти общий язык со своим ребёнком, можно найти в подкасте "Мы такими не были" (12+).