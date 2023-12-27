Музыкант Петар Мартич проигнорировал заседание суда о выдворении из России

Сербский музыкант Петар Мартич не явился на заседание Никулинского суда Москвы, посвященное его выдворению из России. Об этом сообщает ТАСС.

О заседании музыкант был уведомлен, однако проигнорировал его. В связи с этим заседание отложили на 10 января.

Мартич обвиняется в пропаганде наркотиков. В отношении него составлен административный протокол. Теперь музыканту грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток с последующим выдворением из страны.

Фигурант родился в Белграде, но в 1997 году переехал в Россию. Он создал группы «Пасош», «Озера» и DJ-проект «Прыгай киска».