Гарик Харламов: «Я обожаю озвучивать мультфильмы»

Уже завтра, 28 декабря, в преддверии новогодних праздников в широкий прокат выйдет анимационный фильм для всей семьи «Великолепная пятерка» о необыкновенной дружбе уличных собак с примой-балериной. В праздничной атмосфере зимней Москвы XX века отважные и дружные псы будут спасать постановку самого популярного балета в мире – «Лебединое озеро». Свои голоса героям мультфильма подарили звезды российского шоу-бизнеса Анна Старшенбаум, Гарик Харламов и Павел Прилучный. Новая франшиза от создателей суперхита «Котов Эрмитажа».

Дистрибьютор фильма – кинопрокатная компания «Наше кино», производство –«Кинофирма».

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Главную женскую героиню – собачку примы-балерины Марго – озвучила актриса Анна Старшенбаум: «Мультфильм “Великолепная пятерка” рассказывает, в первую очередь, о настоящей дружбе, верности, смелости, преданности и любви. Даже все невозможное – возможно, когда с тобой верные друзья, которые обязательно помогут и поддержат в трудную минуту. Я с нетерпением жду премьеру, скорее бы уже посмотреть кино!»

Еще одного героя мультфильма озвучил актер и телеведущий Гарик Харламов. Он признается, что определенно похож на своего персонажа:

«Я сам – собачник, и так сложилось все прекрасно, что я озвучил замечательного героя Голиафа в очень веселом и классном мультфильме “Великолепная пятерка”. Мы с ним безусловно похожи: он тоже тучный, немножко ленивый и ему даже лень до конца договорить фразу. С этим у меня нет проблем, хотя иногда и бывает тоже лень догова… сло….».

Мультфильм повествует о важности дружбы, преданности и взаимовыручки. По сюжету уличный пес по имени Самсон – помесь корги и дворняги – знакомится с комнатной собачкой примы-балерины и узнает о похищении драгоценной диадемы Екатерины Великой, которую танцовщица должна была надеть на премьере. Самсон созывает своих уличных друзей и начинает кампанию по спасению балетной постановки.

«Я обожаю озвучивать мультфильмы. Персонаж говорит твоим голосом – это же прекрасно! У многих почему-то есть предубеждение, что озвучка – это легкая история: пришел, наговорил текст и все. Нет, все как раз наоборот: ты играешь роль и полностью погружаешься в своего персонажа. Это такой кайф! Мне очень нравится этим заниматься», – признается Гарик Харламов.

«Моя героиня Марго – боевая, честная, смелая собачка благородных кровей. Она требовательная к себе и к другим, очень предана своей хозяйке и готова на все, чтобы помочь ей в трудную минуту. Во время своих приключений она влюбляется в одного смелого героя, но не буду раскрывать всех тайн. Узнаете все в кино.

Недавно я приобрела собачку – маленькую итальянскую борзую, и она как две капли воды похожа на Марго, которой я подарила свой голос в мультфильме “Великолепная пятерка”. Мой муж шутит, что я безумно похожа на нашего питомца. Кроме того, у Марго такая же романтическая история с ее героем, как случилась у меня в жизни: красивая, трогательная и немного героическая, так что сходство с героиней у нас определенно есть», – рассказывает Анна Старшенбаум о своей героине.

Звездный голос получил и главный антагонист мультфильма – таинственный Темный рыцарь. Его голосом говорит актер Павел Прилучный:

«Мне очень нравится озвучивать мультфильмы. Это совершенно иная работа, нежели актерская игра. Процесс непростой, но в то же время очень круто, когда ты слышишь в финале, что получается сделать – одним только голосом донести столько эмоций и переживаний. Это так классно! Мне нравится озвучивать разных героев. В мультфильме “Великолепная пятерка” я озвучил Темного Рыцаря. Он самый настоящий негодяй, не любит животных и пытается всячески избавиться от них. В конце, конечно… Нет, без подробностей – все узнаете в кино!»

Мультфильм выполнен в технике 3D с использованием новейших компьютерных эффектов. Роскошные исторические интерьеры самого прославленного театра в России, созданные художниками с необыкновенной детализацией, произведут впечатление на детей и взрослых. Волшебная музыка Петра Ильича Чайковского дополнит ощущение праздника и предновогодней сказки.

Предыдущий анимационный проект Василия Ровенского «Коты Эрмитажа», который прокатывала компания «Наше кино», стал суперхитом, собрав в странах СНГ более 300 миллионов рублей. По сути, «Великолепная пятерка» продолжит тему спасения культурных ценностей пушистыми героями.

«Лебединое озеро» – самый знаменитый балет в мире! Именно эту постановку и предстоит спасти нашему герою – уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии – собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва! Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль!

«Великолепная пятерка»

Режиссер: Василий Ровенский

Продюсеры: Василий Ровенский, Максим Рогальский

Линейный продюсер: Надежда Стегнеева

Сценарист: Василий Ровенский

Композитор: Антон Грызлов

Художник: Светлана Толстошеина

Жанр: семейная анимационная комедия

Страна: Россия

Производство: «Кинофирма»

Дистрибьютор: «Наше кино»

Возрастной рейтинг: 6+

Слоган: Один за всех и все за одного!

Выход в прокат: 28 декабря 2023

Продолжительность: 75 минут