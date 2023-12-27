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Тина Канделаки подтвердила пересъёмки фильма «Иван Васильевич меняет всё»

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила в своём Telegram-канале фильма «Иван Васильевич меняет всё». По её словам, авторы картины приняли такое решение, чтобы сделать ленту интереснее, острее и провокационнее.

Тина Канделаки подтвердила пересъёмки фильма «Иван Васильевич меняет всё»
© Чемпионат.com

Известно, что создатели «Иван Васильевич меняет всё» изменят финал. Какие ещё сцены претерпят изменения неизвестно.

«Иван Васильевич меняет всё» — ремейк советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Сюжет ремейка расскажет, как инженер-изобретатель Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в своё время. Однако теперь машина времени работает через VPN, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.

Премьера ленты на телеканале ТНТ состоится 31 декабря.

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