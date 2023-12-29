Леонид Агутин записал песню для сериала "Как друзья Захара женили"

На музыкальных сервисах состоялась премьера новой песни Леонида Агутина "Дорога", которую он записал эксклюзивно для сериала "Как друзья Захара женили". Песня прозвучит во время титров и задаст тон истории про краснодарского парня, который вместе с друзьями попытается вернуть "сбежавшую" невесту.

Новый трек, по словам создателей, написан в стиле современной классики, и артист развивает в нем настроения своих старых хитов "Хоп Хей Лала-Лей" и "На сиреневой луне". Это легкое, изящное и чуть меланхоличное произведение.

"Люблю работать с саундтреками! Слушаешь историю и придаешь ей новую форму через музыку и слова. Саундтрек - это отдельный музыкальный язык. Песню "Дорога" я написал еще в начале работы над сериалом в 2021 году на одном дыхании. Музыкальный продюсер проекта Дмитрий Ланской деликатно передал замысел создателей сериала, и все сложилось! Надеюсь, все найдут в этой песне что-то свое, доброе, жизнеутверждающее, и она поможет не только героям сериала, но и его зрителям!" - сказал Агутин.

Съемки проходили в Краснодаре и Москве. Режиссерами проекта стали Павел Кривчик и Борис Дергачев, снявший сериал и фильм "Праздники", а также пробную версию сериала "Макрон", ставшую одним из призеров фестиваля "Пилот" 2023 года.