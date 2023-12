Топ-15 сериалов 2023 года: выбор «Газеты.Ru»

«Газета.Ru» продолжает подводить культурные итоги года.

Для этого материала кинокритик Павел Воронков выбрал 15 лучших сериалов, стартовавших в 2023-м.

«Балет»

По-хорошему пафосная и гламурная драма, высматривающая в отечественном театральном закулисье приметы свободы, творчества и свободы творчества, а в конечном счете посвященная сопротивлению фашизму и диктатуре. Безусловное подтверждение таланта выпускника «Гоголь-центра» Евгения Сангаджиева, прозвучавшего в статусе режиссера с вебкам-драмой «Happy End».

«Голубоглазый самурай» («Blue Eye Samurai»)

Лютое (в одной сцене выбитый у одного из противников зуб вонзается другому в глазное яблоко) анимационное шоу, напоминающее безумный кроссовер «Убить Билла» Квентина Тарантино (тут даже дают энергичный монтаж под «Battle Without Honor or Humanity» Томоясу Хотэя) и диснеевской «Мулан». Действие разворачивается в Японии периода Эдо. Ученица великого кузнеца и мастерица самурайского меча Мизу разыскивает четырех белых мужчин, которые оказались в стране вопреки закрытым границам, чтобы отомстить за свое происхождение.

«Грызня» («Beef»)

Стремительная комедийная драма, в которой звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ён и стендаперша Эли Вонг оказываются настолько недовольны поведением друг друга на дороге (а изначально они просто не могут нормально разъехаться на парковке супермаркета), что объявляют друг другу полноценную войну, далеко выходящую за рамки разумного.

«Дэдлох» («Deadloch»)

Уморительный комедийный детектив об убийствах в австралийской глуши, чудно высмеивающий современные нуары, а также сопутствующие гендерные стереотипы: следствие ведут колобкини. Бонус для российских зрителей — хит группы «Тату» на подступах к финальным титрам.

«Одни из нас» («The Last of Us»)

Сериальная адаптация великой видеоигры, выполненная ее автором Нилом Дракманном в содружестве с создателем «Чернобыля» Крейгом Мейзином. Опустошающее путешествие контрабандиста и маленькой девочки в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рамзи (небольшой «игропрестольный» реюнинон — не отходя от «эйчбиошной» кассы) по постапокалиптической Америке, которое спустя десять лет снова разбило сердца.

«Падение дома Ашеров» («The Fall of the House of Usher»)

Блестящий финальный аккорд лучшего хоррормейкера последних лет Майка Флэнагана в пятилетнем партнерстве со стримингом Netflix (для которого он снял, в частности, «Призрака дома на холме» и «Полуночную мессу») — изобретательный, как водится, микс из прозы и поэзии Эдгара Аллана По, сериала «Наследники» и американской национальной трагедии, какой стала эпидемия опиоидной зависимости.

«Покерфейс» («Poker Face»)

Реинкарнация «Коломбо» силами автора «Достать ножи» Райана Джонсона и звезды «Жизней матрешки» Наташи Лионн, чья героиня скрывается от бандитов и пускается в бега через всю страну, а по пути раскрывает убийства случайных знакомых с помощью дара распознавать любую ложь.

«Рой» («Swarm»)

Злая сестра «Атланты» Дональда Гловера, с мрачной иронией экранизирующая библейский пассаж «не сотвори себе кумира»: слетевшая с катушек фанатка поп-звезды, списанной с Бейонсе, колесит по стране, оставляя за собой цепочку трупов (кейсы позаимствованы из реальных новостных сводок). Бонус: выдающийся актерский дебют певицы Билли Айлиш.

«Роковое влечение» («Fatal Attraction»)

Внезапно удачное переосмысление невыносимого эротического триллера Эдриана Лайна 1987 года с завсегдатаем жанра Майклом Дугласом и Гленн Клоуз в главных ролях (прошедшее, к сожалению, мимо радаров). В новой версии героев, закручивающих служебный роман, который ничем хорошим не заканчивается, изобразили звезда «Грани» Джошуа Джексон и Лиззи Каплан («Мастера секса»). В исполнении сценаристов и продюсеров Александры Каннингем и Кевина Дж. Хайнса история обросла необходимой глубиной и захватывающими твистами.

«Сантехники Белого дома» («White House Plumbers»)

Чудесная политическая сатира про невольных архитекторов Уотергейта — экс-агентов спецслужб, которые по поручению администрации Никсона установили прослушку в штаб-квартире Демократической партии (не с первой попытки) и тем самым спровоцировали отставку президента. Мини-сериал, в котором блистают Вуди Харрельсон и Джастин Теру, стал кусочком пазла, идеально подогнанным под легендарный журналистский процедурал «Вся королевская рать».

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Криминальный хит Жоры Крыжовникова о казанских уличных группировках конца 80-х, который ловко отобрал корону самого обсуждаемого сериала года и у «Короля…», и у «…Шута», обогатил наш лексикон словом «чушпан» и взвинтил популярность группы «Аигел».

«Убийство на краю света» («A Murder at the End of the World»)

Ледяной детективный технотриллер от авторов «ОА» Брит Марлинг и Зала Батманглиджа, продемонстрировавших, что вышло бы, окажись Стиг Ларссон сценаристом «Стеклянной луковицы». Эмма Коррин из «Короны» изображает юную сыщицу-любительницу и писательницу-дебютантку, которая оказывается в составе разношерстной группы знаменитостей, приглашенных техномагнатом (Кайв Оуэн) на брейншторм-ретрит в отель посреди исландских фьордов. Как следует из названия, домой суждено вернуться не всем.

«Укрытие» («Silo»)

Занимательная постапокалиптичная антиутопия, кажется, способная заменить почивший «Мир Дикого Запада» (сюжетные повороты, во всяком случае, на уровне). Звезда франшизы «Миссия невыполнима» Ребекка Фергюсон противостоит тоталитаризму в многоэтажном подземном бункере, где десятки тысяч людей скрываются от того, что творится на поверхности.

«Уроки химии» («Lessons in Chemistry»)

Костюмная драма об ученой, которая лишается должности лаборантки (дело происходит в 1960-е) и, потеряв возможность продолжать свои исследования, соглашается стать ведущей кулинарного шоу. Грандиозное выступление Бри Ларсон, для разнообразия накинувшей белый халат вместо красно-синего костюма.

«Фишер»

Образцовый детектив, принадлежащий к несуществующему поджанру «финчеркор» (недавно на этом же поле не менее успешно выступал Ладо Кватания с картиной «Казнь»). Иван Янковский, Саша Бортич и Александр Яценко таращатся в бездну и ищут маньяка, убивающего детей, под звуки развала страны и индастриал-кавера на «Крылатые качели».