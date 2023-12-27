Лучшие фильмы и сериалы 2023 года в онлайн-кинотеатрах

Большинство голливудских блокбастеров из-за санкций все еще официально недоступны в России, но некоторые хорошие иностранные картины все же попадали в прокат, а теперь их можно увидеть и онлайн. Российские кинематографисты в этом году тоже преуспели: снимали кино в космосе и ставили рекорды по зрительскому интересу. Рассказываем о наиболее интересных свежих фильмах и сериалах, которые можно найти в онлайн-кинотеатрах.

© Кадр из сериала "Кибердеревня"

"Вызов"

Видео дня

Можно посмотреть на Start, Okko, Wink, Premier

О "Вызове" заговорили задолго до его премьеры — работа над проектом началась со всероссийского кастинга на главную роль, а спустя несколько месяцев вся страна следила за полетом режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд в космос. Напомним, что это первый в истории кино полнометражный художественный фильм, съемки которого проходили на орбите: вместе с профессиональными космонавтами, тоже сыгравшими в картине, Пересильд и Шипенко провели на МКС 12 дней.

Главную героиню зовут Женя Беляева — она работает хирургом в московской больнице и день за днем разбирается с вызовами, которые подкидывает ей жизнь: помочь дочери в школе, починить кран в ванной, не опоздать в больницу. Масштаб проблем меняется, когда по стечению обстоятельств Женя оказывается главным претендентом на полет на МКС — один из космонавтов получил серьезную травму, и операцию придется провести в условиях невесомости. У героини есть месяц: ей предстоит преодолеть свои страхи, разработать план лечения, пройти подготовку, добраться до орбиты и сделать все, чтобы они вместе вернулись на Землю живыми.

"Повелитель ветра"

Можно посмотреть на "Кинопоиске", Okko и "Иви"

Федор Конюхов — один из самых титулованных в мире путешественников: на его счету многочисленные победы по покорению вершин, полюсов и океанов. Он неоднократно совершал кругосветные плавания, а в 2016-м на гигантском воздушном шаре в одиночку облетел Землю за 11 дней, 4 часа и 20 минут, установив новый мировой рекорд. Это событие и подготовка к нему легли в основу биографической драмы, режиссером которой выступил Игорь Волошин.

Главную роль сыграл Федор Бондарчук (его утвердил сам Конюхов), он же стал продюсером картины. Работа над проектом началась еще до пандемии, и изначально съемки хотели проводить в Австралии — там, где на самом деле стартовал и финишировал путешественник, но их пришлось перенести в Дагестан. Несмотря на нарушенные планы, картина получилась с накалом на уровне голливудского блокбастера: эффектные сцены полета, драматическое напряжение и кипение мыслей в штабе помощников, испытание холодом на борту в духе "Выжившего" и, конечно, всплеск внутренних сомнений, который приведет к победе над собой и пространством. Также в фильме снялись Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и Даниил Воробьев.

"Слово пацана. Кровь на асфальте"

Можно посмотреть на Wink, Start

Криминальный сериал Жоры Крыжовникова был самым обсуждаемым проектом в ноябре и декабре. Он оказался в два раза популярнее, чем шоу "Игра в кальмара", которое оставалось лидером по зрительскому интересу на протяжении двух лет.

Пока чиновники и общественники призывали Роскомнадзор проверить и запретить "Слово пацана", так как оно якобы "оказывает разрушительное воздействие на психику детей", зумеры учили тексты песен "Ласкового мая" и узнавали много нового о темных страницах истории позднего СССР. В сериале довольно точно воссоздана атмосфера перестройки, особое настроение создает музыка тех лет.

"Слово пацана" погружает в мир казанских уличных группировок конца 1980-х годов: большинство героев — подростки, которые среди всеобщей нищеты и неопределенности пытаются установить новые правила жизни. 14-летний Андрей играет на пианино, носит пионерский галстук и подтягивает двоечников по английскому, но в глазах пацанов, которые делят районы и держат в страхе город, он "чушпан". Парень не хочет быть мишенью для гопников, и после знакомства с Маратом, членом группировки "Универсам", его жизнь резко меняется: теперь бывший отличник тоже "с улицы". Ему предстоит научиться жить по законам группировок, а зрителям — узнать, на что герои готовы пойти, чтобы сдержать "слово пацана". В ролях — Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская и другие молодые актеры, которых уже называют новыми звездами российского кино. Также в проекте снялись Иван Янковский, Никита Кологривый, Юлия Александрова и Сергей Бурунов.

"Король и Шут"

Можно посмотреть на "Кинопоиске"

Действия сериала разворачиваются в двух параллельных вселенных. Пока в Ленинграде конца 80-х студенты реставрационного училища Михаил Горшенев и Андрей Князев создают хоррор-панк-группу "Король и Шут" и постепенно становятся знаменитыми, в вымышленном мире музыканты Горшок и Князь мечтают стать королевскими менестрелями и спасают принцессу из плена колдуна. При этом лесник, конюх, фея мух, горбун Иоганн и другие герои песен, написанных ленинградскими панками, становятся препятствием на пути их сказочных альтер-эго.

Лидеров "КиШа" сыграли Константин Плотников и Влад Коноплев, еще одной звездой проекта стал Евгений Ткачук в роли шута — своеобразного внутреннего демона, который подталкивает Горшенева к безумствам. В сериале звучат хиты панк-группы, дополнительную музыку написал Алексей Горшенев (брат фронтмена). Выход "панк-сказки" весной стал сенсацией: в честь премьеры на "Винзаводе" открылась выставка, посвященная "Королю и Шуту", треки группы оказались на вершине чарта "Яндекс-музыки", а сам сериал по итогам года стал самым популярным на сервисе "Кинопоиск".

"Кибердеревня"

Можно посмотреть на "Кинопоиске"

Фантастический комедийный сериал в стиле киберпанк рассказывает о будущем, где люди переселились на другие планеты, подружились с андроидами, но продолжают испытывать те же чувства и проблемы, что и мы сегодня. Обычный по меркам 2100 года фермер Николай живет со своей семьей на Марсе и ведет роботизированное хозяйство. Спокойствие нарушается, когда к ним прилетает Барагозин: он руководит корпорацией "Ижевск дайнемикс" и хочет построить на месте кибердеревни завод. По стечению обстоятельств его план оказывается шатким. С возникшими сложностями предстоит разобраться Николаю, и для этого ему придется отправиться на Землю.

В "Кибердеревне" хтоническое смешивается с космическим и разбавляется сатирой, при этом в визуальном коде есть отсылки и к "Кин-дза-дза!", и к "Звездным войнам", и к "Калине красной". Под Новый год создатели сериала выпустили специальный эпизод.

"Жанна Дюбарри"

Можно посмотреть на Okko

Весной на открытии Каннского фестиваля фильм наградили семиминутными овациями. Для Джонни Деппа, сыгравшего одну из главных ролей — Людовика XV, они ознаменовали возвращение в кино: съемки в "Жанне Дюбарри" стали для него первой большой работой после затяжного и нашумевшего развода с Эмбер Херд. Режиссером картины выступила француженка Майвенн, она же сыграла заглавную героиню.

Классическая костюмная драма рассказывает об интригах при королевском дворе во Франции XVIII века. Простолюдинка Жанна Бекю поднимается по социальной лестнице, заводя романы с аристократами. Благодаря помощи покровителей она добирается до самой вершины: ей удается стать фавориткой уже немолодого, но склонного к авантюрам Людовика XV. Приближенные короля такому повороту совершенно не рады — зная о прошлом Жанны, они пытаются избавиться от нее и отрезвить влюбленного монарха. Картина получила хорошие отзывы критиков, особенно высоко оценили игру Джонни Деппа. Также в фильме снялись Пьер Ришар, Луи Гаррель и Бенжамен Лаверн.

"Комната чудес"

Можно посмотреть на "Кинопоиске", "Иви", Okko, Kion

Эмоциональная и трогательная драма Лизы Азуэлос ("Любовь и страсть. Далида") о силе материнской любви и чудесах, которые она способна сотворить. Главная героиня Тельма — карьеристка, которая в одиночку воспитывает сына Лулу. Однажды во время прогулки мальчика практически на глазах у матери сбивает грузовик, и он впадает в кому. Тельма винит себя за то, что недосмотрела за ребенком и в целом уделяла ему недостаточно внимания из-за работы. Внезапно она обнаруживает дневник Лулу, а в нем — "Список дел до конца света, который может наступить раньше, чем ожидалось". Героиня решает, что если она выполнит все задания сына, то он придет в себя.

Теперь ей предстоит нарисовать граффити волка, извиниться перед девочкой, съездить в Токио, ввязаться в еще несколько приключений и встретиться с отцом Лулу. В основу сценария лег одноименный бестселлер Жюльена Сандреля.

"Переводчик"

Можно посмотреть на "Кинопоиске", "Иви", Okko, Kion

Известный в первую очередь своими "хулиганскими" боевиками режиссер Гай Ричи ("Большой куш", "Карты, деньги, два ствола") продолжает выпускать фильмы один за другим и осваивать новые жанры: "Переводчик" — его первая военная драма.

Главный герой — сержант Джон Кинли (Джейк Джилленхол), который смог выжить после того, как попал в засаду в Афганистане. Очнувшись на родине, военный не понимает, как ему удалось спастись, но постепенно осознает, что выбраться ему помог афганский переводчик Ахмед (Дар Салим), который сотрудничал с американцами. Джон понимает, что обязан ему своей жизнью, и мысли о том, как теперь складывается судьба его спасителя, не дают герою покоя. Сержант решает вернуться в зону боевых действий, разыскать переводчика и помочь ему и его семье. В это же время на обоих мужчин объявляется охота. Критики высоко оценили картину, а Эдвард Дуглас из The Weekend Warrior назвал "Переводчик" лучшим фильмом Гая Ричи за последние годы.

"Париж. Все включено"

Можно посмотреть на "Кинопоиске", Wink

Эта легкая и добрая французская комедия в духе фильмов с Луи де Фюнесом очаровывает своей наивностью. Главный герой, Тридан, с детства живет и работает на мексиканском курорте, принадлежащем его родителям. В 50 лет он внезапно загорается мечтой отыскать любовь своего детства, Виолетту: лет сорок назад они познакомились и вместе играли несколько дней. Накопив деньги, Тридан отправляется на ее поиски в Париж, но он совсем не представляет, как устроена жизнь за пределами пляжного курорта all inclusive.

Добродушный, как отельный аниматор, и не привыкший, например, к тому, что в ресторанах надо платить за еду, мужчина без конца попадает в нелепые ситуации. К тому же выясняется, что во Франции у него есть сводный брат Луи, который не очень-то рад появлению Тридана: придется делиться наследством. Луи придумывает план и просит свою подругу выдать себя за Виолетту. Главную роль сыграл режиссер фильма Дэни Бун, а аферистку — Шарлотта Генсбур.

"Кто убил BlackBerry"

Можно посмотреть на "Кинопоиске", Okko, Premier

Премьера фильма Мэтта Джонсона состоялась на Берлинском кинофестивале: и хотя картина не получила главный приз, на который претендовала, критики оценили ее высоко. В основе сюжета — сдобренная шутками реальная история того, как создавался первый в мире смартфон.

Действия разворачиваются в конце 1990-х: гики Майк Лазаридис (Джей Барушель) и Даг Фрегин (Мэтт Джонсон) решили изобрести инновационное устройство, объединяющее в себе телефон, пейджер и компьютер. Они хотят найти финансирование, но проваливают питчинги один за другим. На помощь им приходит менеджер Джим Балсилли (Гленн Хауэртон): благодаря ему друзья вскоре находят инвестора. Смартфон BlackBerry появился и произвел фурор на рынке, но, когда в игру вступила более сильная компания, оказался забыт. Рассказ о взлете и падении, который, скорее всего, не вызовет грусти, ведь в фильме действительно много юмора.