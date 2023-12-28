Дзюба снялся в фильме «Конец Славы» от режиссера «Бабушки легкого поведения»

«Избалованный актер теряет все: теперь нет ни контрактов, ни популярности, даже родные люди отворачиваются от него. Кто-то посчитал бы, что это конец, но не Слава. Вместе со своим агентом он решается на авантюру, способную оживить карьеру. Надо лишь похоронить себя заживо», – говорится в описании трейлера «Конца Славы».