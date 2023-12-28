Названа дата премьеры сериала «Лада Голд»

«8 января в 21:00 на телеканале ТНТ начинается показ приключенческого драмеди «Лада Голд» с Эльдаром Калимулиным и Романом Евдокимовым в главных ролях», – рассказали в пресс-службе ТНТ.

В сериале рассказывается история Артура и Паши. Это внуки двух кровных врагов. Они путешествуют на «Ладе», полностью сделанной из золота.