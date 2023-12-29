Российский фильм «Святой Архипелаг» получил награду Китайской Академии документального кино

Сегодня в Пекине состоялась церемония вручения Премии Китайской академии документального кино (China Academy Awards of Documentary Film - CAADF). Фильм из России "Святой Архипелаг" победил в номинации "Лучшая операторская работа". Об этом "РГ" сообщили создатели ленты.

© Кадр из фильма «Святой Архипелаг», 2022.

«CAADF - очень значимая награда для Китая; она присуждается на государственном уровне. Премию здесь также называют "Оскаром Китая за документальное кино", и поэтому мы, конечно, счастливы получить эту награду», - поделился с "РГ" первыми эмоциями на церемонии вручения премии сопродюсер фильма "Святой Архипелаг" Михаил Скигин.

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Создатели ленты также подчеркивают, что награда за операторскую работу в Китае, в стране с тонким пониманием гармонии и эстетики, да еще и на самом престижном кинофестивале документального кино, "является особой честью и признанием того, что между народами есть много общего. Что нас всех объединяет сила Красоты. А, как сказал Достоевский, именно она спасет мир".

О том же на церемонии вручения премии говорил представитель Посольства России в Китае атташе Константин Ашихмин, который и получил столь знаковую награду:

«Этот трофей символизирует не только успех и усилия автора, но и тесный культурный обмен между Россией и Китаем. Россия и Китай очень тесно связаны культурными ценностями. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех вас за этот знак признания и поддержку этого документального фильма».

"Российская газета" одной из первых назвала фильм режиссера Сергея Дебижева "Святой Архипелаг" прорывом отечественной документалистики. И дело не только в том, что картина снята в формате 6К, а в тех открытиях режиссера Сергея Дебижева и главного оператора Алексея Немова, благодаря которым зритель оказывается созерцателем не только физической, но и духовной жизни Соловецкого монастыря. Некоторые критики сравнивают кадры фильма с клеймами житийной иконы, подразумевая, что просматривая "Святой Архипелаг" человек "зависает где-то между Небом и землей, также как он зависает, когда смотрит на произведения Рублева, Грека, Черного…". Если учесть, что фильм затрагивает глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви, то оценки критиков не кажутся преувеличенными.

Многочисленные победы "Святого Архипелага" на международных кинофестивалях - от Бразилии до Австралии, от Европы до Китая - лишний раз подтверждают, что российские кинематографисты сделали нечто такое, что до них еще никому не удавалось.

«Победное шествие фильма "Святой Архипелаг" началось на 44-ом ММКФ. Впервые за всю историю этого крупнейшего кинофорума русская картина получила приз "Серебряный Святой Георгий". На сегодняшний день у фильма уже более 30 наград на кинофестивалях. И приз Китайской Киноакадемии - это очень престижная награда, мы гордимся, что его получили, - рассказал "РГ" режиссер фильм Сергей Дебижев. - "Святой Архипелаг" сделан на международном уровне качества и он получает признание во всем мире. Это дает надежду, что вскоре мы будем наблюдать Ренессанс русской документалистики, а "Святой Архипелаг" является ее предвестником».