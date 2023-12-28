Сборы кинотеатров в РФ в 2023 году увеличились в два раза

Совокупные сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ, председателя попечительского совета Фонда кино Татьяну Голикову. "Мы оцениваем совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году более чем в 40 млрд рублей. Это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме присутствовала и голливудская, и европейская продукция", - уточнила она. По ее словам, из этой суммы 28 миллиардов рублей собрали российские кинофильмы. Как уточнила министр культуры Ольга Любимова, сборы российских кинотеатров в 2023 году увеличились в два раза по сравнению с 2022 годом. Накануне фильм "Феррари" с Адамом Драйвером возглавил российский прокат. Он собрал 66,6 млн рублей на дебютном уикенде. Сюжет картины разворачивается летом 1957 года — в момент, когда бывший гонщик Энцо Феррари переживает кризис, наблюдая за "Формулой-1".