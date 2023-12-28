Названы три лучших фильма ужасов 2023 года

Тройку самых популярных в 2023 году хорроров возглавил фильм «Атлантида», рассказала директор по контенту и дистрибуции «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра KION Мария Смирнова. Подобные фильмы традиционно не лидируют по просмотрам, однако находят своих зрителей, отметила она в беседе с НСН.

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Помимо «Атлантиды» в топ-3 популярных фильмов ужаса вошли также «Не дыши: игра на выживание» и «Два, три, демон, приди!».

«Безусловно, хорроры имеют своего зрителя, но, тем не менее, их сложно отнести к любимому жанру у широкой аудитории. Это общемировой тренд, и сборы кинотеатров по всему миру — яркое тому доказательство», — отметила Смирнова.