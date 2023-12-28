5 главных сериалов января 2024 года

Очень сложно выбрать лучшее из огромного количества интересных сериалов в предстоящем первом зимнем месяце нового 2024 года. Сложно, потому как именно в январе большинство российских и зарубежных стриминговых платформ торопятся представить на суд зрителей, пожалуй, свои самые горячие проекты.

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Правильно, в новогодние праздники нужно отдыхать с пользой, проводя время либо за душевными встречами с друзьями, либо перед экраном телевизора с чашечкой горячего кофе за просмотром любимого сериала. Смотреть подано!

Видео дня

1. Успешный (с 1 января на KION)

Успех – понятие относительное! Там, где одним все дается в жизни легко, другим же приходится прикладывать немало усилий, чтобы колесо фортуны хотя бы раз им улыбнулось. Герой комедийного сериала «Успешный», бизнес-тренер Саша (Артем Сучков), всю жизнь мечтал попасть в ряды первых, но судьба все время ставила его в последний ряд. Единственное, что всегда спасало парня из череды неурядиц, это непоколебимая вера в лучшее.

Однажды случай сводит его с миллиардером Олегом Калугиным (Владимир Сычев), который собирается нанять отъявленного оптимиста в качестве коуча, чтобы научиться быть счастливым. И это плодотворное сотрудничество даст им то, в чем каждый из них нуждался – по кому-то проедется колесо фортуны, а кто-то из них поймет, в чем же кроется настоящее счастье.

2. Инспектор Гаврилов (со 2 января на START)

Немного отойдя от новогодних гуляний, стриминговая платформа START порадует любителей сериалов новым прочтением советской классики «Джентльмены удачи». Правда, на этот раз не обычный законопослушный гражданин будет втираться в доверие к преступникам, а наоборот – преступник будет играть роль законопослушного гражданина, которому волею судеб придется надеть полицейские погоны.

Рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) собирается начать новую жизнь, но прежде чем уйти на покой, он готов совершить крупное ограбление. Однако в последний момент его планы рушатся, и ему приходится скрываться от преследования в поезде до Владивостока, где он присваивает себе имя и форму бывшего соседа по купе майора Гаврилова. И далее его путь лежит в небольшой городок Усть-Шахтинск, где его ждут с распростертыми объятиями на должность начальника местной полиции. В общем, перед нами очередная российская комедия положений с блатным уклоном.

3. Эхо (с 10 января на Hulu)

Если вы уже порядком устали от западной слащавой супергероики, которая последнее время наводнила стриминговые платформы и кинотеатры, советуем обратить внимание на этот сериал, потому как он сильно отличается от того, что мы привыкли обычно видеть. Во-первых, это спин-офф «Соколиного глаза», во-вторых, это первый сериал киновселенной Marvel, который имеет «взрослый» рейтинг TV-MA (17+). То есть нас ждет жестокость и море крови.

Героиня Майя Лопес, глухая спортсменка и мастер боевых искусств, способная идеально копировать движения другого человека, возвращается в родной город, чтобы разобраться с прошлым, но прошлое настигает девушку в лице главаря мафии Кингпина (Винсент Д’Онофрио), убившего когда-то ее отца.

4. Иные (с 25 января на Кинопоиске)

От западных супергероев перейдем к супергероям отечественным. Действие сериала «Иные» происходит в альтернативной российской реальности (уж очень популярная в последнее время тема у наших и западных киношников).

Время действия – 40-е годы прошлого столетия. Место действия – Ленинград, где среди обычных граждан живут так называемые «Иные» – люди со сверхспособностями. За многими из таких людей начинает охоту таинственный иностранец Нойманн, который может положить начало великой войне в истории. Создатели этого сериала обещают создать новую масштабную фэнтези-вселенную , в которой у каждого героя будет свое предназначение.

5. Властелины воздуха (с 26 января на Apple TV+)