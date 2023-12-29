Режиссер из Забайкалья снял бурятскую пародию на сериал "Слово пацана"

Забайкальский сценарист и режиссер Баяр Барадиев снял бурятскую пародию на сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Шуточный ролик авторы разместили в интернете.

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Съемки шли в Карымском районе, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.

Пародию назвали "Слово чабана. Кровь в колбасе". Главную роль исполнил местный актер Цэдаши Барадишириев. Можно увидеть там и самого Баяра Барадиева.

"Это классная идея, она родилась спонтанно, мы быстро ее сняли, быстро смонтировали", - рассказал режиссер.

Он надеется, что ролик станет подарком для его земляков к Новому году.