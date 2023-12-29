Режиссер из Забайкалья снял бурятскую пародию на сериал "Слово пацана"
Забайкальский сценарист и режиссер Баяр Барадиев снял бурятскую пародию на сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Шуточный ролик авторы разместили в интернете.
Съемки шли в Карымском районе, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.
Пародию назвали "Слово чабана. Кровь в колбасе". Главную роль исполнил местный актер Цэдаши Барадишириев. Можно увидеть там и самого Баяра Барадиева.
"Это классная идея, она родилась спонтанно, мы быстро ее сняли, быстро смонтировали", - рассказал режиссер.
Он надеется, что ролик станет подарком для его земляков к Новому году.
Напомним, что сериал "Слово пацана", повествует о молодежных преступных группировках. Авторы проекта собираются продлить его на второй и третий сезоны.