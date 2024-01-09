Как снимали «Иронию судьбы» и «Иван Васильевич меняет профессию»

По традиции, 31-ого января, когда мы готовимся к Новому году, собираемся за праздничным столом или идем в гости, мы непременно смотрим два знаменитых фильма — «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Иван Васильевич меняет профессию». Давайте взглянем на то, как эти фильмы были созданы.

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» основан на пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова под названием «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...», написанной в 1969 году. Спектакль по этой пьесе успешно шел в театрах до того, как фильм увидел свет. А история имеет реальную основу.

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«Началось с того, что мы со сценаристом Эмилем Брагинским решили банально заработать денег и написать комедию с минимальным количеством персонажей, действие которой происходило бы на одной декорации. Вспомнили историю, как один человек 31 декабря пошел в баню, потом попал к друзьям и уехал в другой город... Как дальше сложилась судьба этого человека, мы не имели понятия. Стали сочинять...» — рассказывает Рязанов.

Почти все съемки проходили в Москве, за исключением нескольких кадров, которые были сняты в Санкт-Петербурге (тогда еще Ленинграде). Две квартиры, в которых происходит действие, находятся на проспекте Вернадского, в домах 125 и 113. Съемка в бане прошла в павильоне «Мосфильма».

Рязанов очень тщательно выбирал актеров для главных ролей. Был проведен долгий отбор актрисы на роль Нади. Известных советских звезд, таких как Людмила Гурченко, Валентина Талызина, Светлана Немоляева или Алиса Фрейндлих, он не выбрал. В итоге роль досталась Барбаре Брыльской. Единственной проблемой был хриплый голос и польский акцент актрисы, поэтому ее голос был озвучен Валентиной Талызиной, а пела она тембром Аллы Пугачевой.

Выбор Андрея Мягкова для ведущей роли в фильме произошел почти случайно. Режиссеру требовалось предоставить начальству список актеров для утверждения, и помощник Эльдара Рязанова предложил своего друга, малоизвестного Андрея Мягкова. Уже на пробах после первой же сцены, сыгранной Мягковым, Рязанов понял, что тот идеально подходит.

Роль Ипполита изначально должен был исполнять Олег Басилашвили, но на съемки он не приехал из-за смерти отца. Тогда его место занял не менее талантливый и фактурный Юрий Яковлев. Самые внимательные зрители могли заметить, что в одном кадре Надя держит фотографию Ипполита, на которой изображен Басилашвили вместо Яковлева. Этот момент не успели переснять.

Фразы «Какая гадость эта ваша заливная рыба» и «О, тепленькая пошла» отсутствовали в сценарии фильма и были сымпровизированы Юрием Яковлевым. Рыба действительно была плохого качества, а теплая вода в павильоне «Мосфильма» была редкостью.

Другой не менее популярный фильм для просмотра в предновогодние дни — «Иван Васильевич меняет профессию».

Картина была снята преимущественно в павильонах «Мосфильма», где воздвигли декорации, включая царскую залу и квартиру Шурика, но для некоторых сцен требовались более живые локации. Поэтому съемочная команда поехала в экспедицию в Ростов-Ярославский, где снимались натурные эпизоды.

Режиссер картины Леонид Гайдай вспоминал: «Часть съемок проходила в старинном русском городе Ростове-Ярославском. Наша киногруппа работала около музея, расположенного в древнем Кремле. Снимали мы сцену «Проезд конницы Ивана Грозного». А тут как раз приехали в музей иностранные туристы. И вдруг поблизости от них промчались всадники в древнерусских кафтанах с бердышами в руках. Затем промчались еще раз. Это живописное зрелище вызвало у гостей бурный восторг. По-своему отреагировали на происшедшее работники музея.



Когда мы окончили съемку в Ростове-Ярославском, они обратились к нам с просьбой подарить им два красных кафтана и пару топориков-бердышей. Дело в том, что каждую группу иностранных туристов при входе встречают по русскому обычаю хлебом-солью. Их преподносят гостям на расшитом полотенце. Теперь работники музея проводят этот ритуал, предварительно облачившись в одежды, подаренные "Мосфильмом"...»