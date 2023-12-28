Лучшие фильмы 2023 года: «Голодные игры», «Вонка», «Барби», «Оппенгеймер», «Пять ночей у Фредди» и другие
От громких блокбастеров до незаметных шедевров.
В 2023 году вышло много отличных фильмов. Мы посмотрели разрекламированные блокбастеры, восхищались «Барбигеймером», аплодировали неожиданным хитам.
Но какой фильм был самым крутым? Это решать вам. Собрали список примечательных новинок — зацените его и выберите главный хит года!
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«Оппенгеймер»
- Режиссёр: Кристофер Нолан
- Звёзды: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон
- Рейтинг: 8,2 из 10
- Сколько идёт: 180 мин.
Биографическая картина о создателе атомной бомбы, которого сыграл Киллиан Мерфи. Фильм вышел атмосферным, глубоким и пугающим — поэтому три часа пролетают как мгновение. Причём экшена почти нет, разве что один раз красиво взрывается бомба.
Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Universal.
«Стражи Галактики 3»
- Режиссёр: Джеймс Ганн
- Звёзды: Крис Пратт, Карен Гиллан, Пом Клементьефф
- Рейтинг: 8,1 из 10
- Сколько идёт: 150 мин.
В 2023-м вышло много паршивой супергероики, но к третьим «Стражам Галактики» это не относится. Перед нами душевный и зрелищный фильм, где герои искромётно шутят, приключения разбивают сердце, а экшен хочется пересматривать. В общем, Джеймс Ганн в очередной раз совершил чудо, а затем попрощался с киновселенной Marvel. Надеемся, с героями DC у него тоже всё получится!
Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Marvel.
«Наполеон»
- Режиссёр: Ридли Скотт
- Звёзды: Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Тахар Рахим
- Рейтинг: 6,5 из 10
- Сколько идёт: 158 мин.
Масштабный исторический фильм про французского полководца. За 2,5 часа Ридли Скотт рассказывает о становлении Наполеона, величайших победах, войне с Россией и падении. Увы, даже солидного хронометража не хватает, чтобы уместить всю историю Наполеона и избежать сумбура. Хотя следить за историей всё равно интересно — во многом благодаря гению Хоакина Феникса и эффектной съёмке.
Видео доступно на YouTube-канале «топкино». Права на видео принадлежат Apple.
«Подземелья и драконы: Честь среди воров»
- Режиссёры: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн
- Звёзды: Крис Пайн, Мишель Родригес, Джастис Смит
- Рейтинг: 7,4 из 10
- Сколько идёт: 134 мин.
Один из лучших фэнтезийных фильмов 2023-го. Запоминающиеся персонажи, зрелищная съёмка одним кадром, обилие удачных шуток, отсылки для фанатов D&D — вот почему новинку полюбили. Боссы Paramount оценили качество и порадовались финансовому успеху — это значит, что вселенная получит развитие!
Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Paramount.
«Человек-паук: Паутина вселенных»
- Режиссёры: Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон
- Звёзды: Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Брайан Тайри Генри
- Рейтинг: 8,4 из 10
- Сколько идёт: 140 мин.
Выдающийся мультфильм о Человеке-пауке. Крутой визуал, запоминающийся экшен, море креатива, бесчисленное количество версий Паука — это лишь часть причин посмотреть «Паутину вселенных». Единственный минус — обескураживающий клиффхэнгер в конце.
Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Sony.
«Джон Уик 4»
- Где смотреть: «Кинопоиск»
- Режиссёр: Чад Стахелски
- Звёзды: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард
- Рейтинг: 7,6 из 10
- Сколько идёт: 169 мин.
Главный экшен года, где Киану Ривз разносит врагов: он умело размахивает ногами, убедительно стреляет, гоняет по Парижу на машинах. Особенно удачной получилась снятая одним кадром сцена, где камера взмывает ввысь, а Уик стреляет зажигательными патронами. Эта бойня захватывает дух!
Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Lionsgate.
«Переводчик»
- Где смотреть: «Кинопоиск»
- Режиссёр: Гай Ричи
- Звёзды: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Джонни Ли Миллер
- Рейтинг: 7,9 из 10 Сколько идёт: 123 мин.
В 2023-м Гай Ричи выпустил сразу два фильма, но удачным получился только «Переводчик». В нём нет фирменных фишек режиссёра, зато кошмары боевых действий показаны безупречно. В «Переводчике» в каждый выстрел вложены боль и отчаяние — неудивительно, что за судьбу героев сильно переживаешь.
Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».
«Гран Туризмо»
- Режиссёр: Нил Бломкамп
- Звёзды: Арчи Мадекве, Орландо Блум, Дэвид Харбор
- Рейтинг: 7,6 из 10
- Сколько идёт: 134 мин.
«Гран Туризмо» — один из лучших фильмов про игры. Особенность в сюжете, основанном на реальных событиях. Когда-то Nissan действительно выбирала главных фанатов Gran Turismo, усаживала их в гоночные болиды и отправляла на известные трассы вроде Ле-Мана. Нил Бломкамп слегка перетасовал события и отсёк лишнее, но в основном рассказал правдивую историю — оказалось, она сильно интереснее выдумок сценаристов.
Видео доступно на YouTube-канале «что в кино». Права на видео принадлежат Sony.
«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»
Где смотреть: Netflix
Режиссёр: Сэм Харгрейв
Звёзды: Крис Хемсворт, Голшифте Фарахани, Торнике Гогричиани
Рейтинг: 6,8 из 10
Сколько идёт: 122 мин.
Примечательный боевик с Крисом Хемсвортом в главной роли. Стоит смотреть ради экшена, где операторы снимают одним кадром, а актёры эффектно дерутся. Самый длинный лонгшот длится почти 20 минут — там есть перестрелки, погони и массовые драки. Видно, что команда очень старалась ради зрителя.
Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.
«Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
- Режиссёр: Кристофер Маккуорри
- Звёзды: Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз
- Рейтинг: 7,2 из 10
- Сколько идёт: 163 мин.
Новая «Миссия невыполнима» доказала: Том Круз постарел, но не сдулся. Он всё ещё хорошо играет и самостоятельно выполняет безумные трюки. Неудивительно, что перед героем Круза пасуют даже опасные злодеи и поехавший ИИ.
Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Paramount.
«Крид 3»
- Режиссёр: Майкл Б. Джордан
- Звёзды: Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон, Джонатан Мэйджерс
- Рейтинг: 6,3 из 10
- Сколько идёт: 116 мин.
Майкл Б. Джордан сам срежиссировал третьего «Крида» — получилось достойно. В фильме интересные драки на ринге, цепляющая драма и моральный конфликт, который держит в напряжении. Поэтому новинка собрала хорошую кассу и запустила разговоры о новых частях и спин-оффах.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат MGM.
«Дурные деньги»
- Режиссёр: Крэйг Гиллеспи
- Звёзды: Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн
- Рейтинг: 7,0 из 10
- Сколько идёт: 105 мин.
Экономическая драма, основанная на реальных событиях. Пару лет назад пользователи Reddit заметили, что инвесторы с Уолл-стрит топят сетевой магазин GameStop, и решили отомстить. Сплочёнными действиями они взвинтили цены на акции и обанкротили инвестиционные компании. Кто стал лидером обычных работяг? Что чувствовали герои, когда видели растущий банковский счёт? Почему у них всё получилось? Об этом и рассказывают в фильме.
Видео доступно на YouTube-канале «TorToiseSky трейлеры». Права на видео принадлежат Global Film.
«Убийца»
- Где смотреть: Netflix
- Режиссёр: Дэвид Финчер
- Звёзды: Майкл Фассбендер, Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл
- Рейтинг: 6,7 из 10
- Сколько идёт: 118 мин.
«Убийца» не войдёт в список лучших работ Финчера: новый фильм получился слишком прямолинейным и незамысловатым. Впрочем, смотреть проходной триллер маэстро интереснее, чем следить за лучшими работами средних режиссёров. Чего стоит безжалостная драка Фассбендера и его хладнокровные контрольные выстрелы. Ради этих особенностей «Убийцу» не стоит пропускать.
Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.
«Мятежная Луна»
- Где смотреть: Netflix
- Режиссёр: Зак Снайдер
- Звёзды: София Бутелла, Эд Скрейн, Чарли Ханнэм
- Рейтинг: 5,6 из 10
- Сколько идёт: 133 мин.
Фильм Зака Снайдера получил низкие оценки, но всё равно стал хитом Netflix. Всё же в новинке роскошная картинка и много эпических моментов, где герои дерутся с огромным пауком, летают на гиппогрифах и участвуют в гладиаторских боях. Ради таких зрелищ стоит простить проходной сюжет и обилие глупостей.
Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.
«Звук свободы»
- Режиссёр: Алехандро Гомес Монтеверде
- Звёзды: Джеймс Кэвизел, Билл Кэмп, Хавьер Годино
- Рейтинг: 7,5 из 10
- Сколько идёт: 131 мин.
Один из самых сенсационных фильмов года, который обошёл по сборам даже «Миссию невыполнима 7». Секрет в нервном сюжете об охотниках за детьми, съёмочной группе с традиционными ценностями и теориях заговора. К примеру, фанаты считали, что власти намеренно отменяют сеансы, а бармены подсыпают в напитки зрителей биочипы. Даже если отбросить информационный шум, останется приличная драма с захватывающим сюжетом.
Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Angel Studios.
«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
- Режиссёр: Фрэнсис Лоуренс
- Звёзды: Том Блайт, Рэйчел Зеглер, Питер Динклэйдж
- Рейтинг: 7,3 из 10
- Сколько идёт: 157 мин.
Приквел «Голодных игр», где рассказывают о становлении тирана Кориолана Сноу. Персонаж начинает путь добрым и гуманным юношей, но со временем превращается в монстра. Благодаря стараниям Тома Блайта трансформация вышла захватывающей. Правда, саму королевскую битву показали плохо — всё же именно Сноу со временем сделает турнир эпичным.
Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Lionsgate Films.
«Пять ночей у Фредди»
- Где смотреть: Peacock
- Режиссёр: Эмма Тамми
- Звёзды: Джош Хатчерсон, Пайпер Рубио, Элизабет Лэил
- Рейтинг: 5,8 из 10
- Сколько идёт: 109 мин.
Качественный хоррор по вселенной Five Nights at Freddy’s. Авторы фильма показали пугающих аниматроников, легендарную пиццерию, знакомые камеры наблюдения. Что ещё нужно фанатам, которые обожают игры и книги о мишке Фредди? Ещё и тонна отсылок на месте!
Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Peacock.
«Жанна Дюбарри»
- Где смотреть: Okko
- Режиссёр: Майвенн
- Звёзды: Майвенн, Джонни Депп, Бенжамен Лаверн
- Рейтинг: 7,1 из 10
- Сколько идёт: 113 мин.
Первый фильм с Джонни Деппом после разбирательств с Эмбер Хёрд. Актёр сыграл короля Людовика XV, который потерял жену и теперь крутит роман с Жанной Дюбарри. Депп отлично справляется с ролью, но главная звезда — Майвенн. Именно она срежиссировала историческую драму, исполнила главную роль и стала главной причиной сходить в кино.
Видео доступно на YouTube-канале RWV Films. Права на видео принадлежат ADS Service.
«Город астероидов»
- Режиссёр: Уэс Андерсон
- Звёзды: Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс
- Рейтинг: 6,5 из 10
- Сколько идёт: 105 мин.
Приятная драма от именитого Уэса Андерсона, подарившего нам «Отель «Гранд Будапешт» и «Остров собак». В этот раз режиссёр собрал звёздный актёрский состав и рассказал об астрономах, которые собрались на конференцию и сделали шокирующее открытие. Что делать с новостью, которая потрясёт весь мир? Герои считают по-разному, поэтому много спорят и порождают забавные ситуации.
Видео доступно на YouTube-канале HotVoice41. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
«Феррари»
Режиссёр: Майкл Манн
Звёзды: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли
Рейтинг: 6,8 из 10
Сколько идёт: 124 мин.
Драма об Энцо Феррари, выдающемся гонщике и бизнесмене. Майкл Манн фокусируется на тёмном периоде в жизни героя: он потерял ребёнка, компания вот-вот обанкротится, отношения с супругой натянутые. Как не сойти с ума в такой ситуации? Энцо найдёт ответы и точно не оставит зрителей равнодушными.
Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат «КарроПрокат».
«Оставленные»
- Режиссёр: Александр Пэйн
- Звёзды: Пол Джаматти, Доминик Сесса, Давайн Джой Рэндольф
- Рейтинг: 7,8 из 10
- Сколько идёт: 133 мин.
Приятная драма о вредном педагоге, который обожает строгость, идеальный порядок и полное подчинение. Идеи свободы, гуманности и позитива ему чужды. Однажды герою приходится присматривать за юными сорванцами, которые пытаются растопить сердце профессора.
Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Miramax.
«Солтберн»
- Режиссёр: Эмиральд Феннел
- Звёзды: Барри Кеоган, Джейкоб Элорди, Арчи Мадекве
- Рейтинг: 7,2 из 10
- Сколько идёт: 131 мин.
Ботаник-изгой получает возможность провести лето в поместье товарища-мажора. Зачем бедолагу позвали сюда? Вдруг нам ним хотят злостно подшутить? Или же сам ботаник не так прост? История крутится вокруг этих вопросов и круто цепляет.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге 1+». Права на видео принадлежат MGM.
«Вонка»
- Режиссёр: Пол Кинг
- Звёзды: Тимоти Шаламе, Колин О’Брайэн, Кала Лэйн
- Рейтинг: 7,4 из 10
- Сколько идёт: 116 мин.
«Вонка» неизбежно станет новогодней классикой. Всё благодаря блестящей актёрской игре Тимоти Шаламе, красивым декорациям и великолепным танцам, где даже статисты выкладываются на полную. Ещё и сюжет приятный: он вдохновляет и возвращает веру в волшебство.
Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат WB.
«Тетрис»
- Режиссёр: Джон С. Бейрд
- Звёзды: Тэрон Эджертон, Никита Ефремов, Софья Лебедева
- Рейтинг: 7,1 из 10
- Сколько идёт: 118 мин.
Драма о предпринимателе, который разглядел потенциал «Тетриса» и решил распространить игру по миру. Для этого нужно съездить в Россию, подружиться с программистом Алексеем Пажитновым, провести сложные переговоры и сбежать от злых агентов КГБ. Конечно, в сюжете много вымысла, но следить за героями интересно.
Видео доступно на YouTube-канале «Серёга Копчёный». Права на видео принадлежат Apple.
«Барби»
- Режиссёр: Грета Гервиг
- Звёзды: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера
- Рейтинг: 6,6 из 10
- Сколько идёт: 114 мин.
Благодаря креативности Греты Гервиг и смелости компании Mattel, которая не побоялась смеяться над собой, рекламу игрушек превратили в хорошее кино. Многим запомнились танцы Гослинга, шутки про мачо-дачу-хата-хаус, трогательный монолог о проблемах женщин и эффектная Марго Робби.
Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат WB.
«Убийцы цветочной луны»
- Режиссёр: Мартин Скорсезе
- Звёзды: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун
- Рейтинг: 7,2 из 10
- Сколько идёт: 206 мин.
Душераздирающая драма, которая доказывает: дьявол не носит рога, а добродушно улыбается и кажется хорошим парнем. В «Убийцах цветочной луны» дьяволом выступает персонаж Роберта Де Ниро — актёр так хорошо вжился в роль коварного манипулятора, что затмил Ди Каприо. Любопытно, что за 3,5 часа фильм не утомляет: история настолько драматичная, что от экрана не оторваться.
Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Apple.
«Пила 10»
- Режиссёр: Кевин Гротерт
- Звёзды: Тобин Белл, Сюннёве Макоди Лунд, Шоуни Смит
- Рейтинг: 6,6 из 10
- Сколько идёт: 118 мин.
После сомнительных экспериментов авторы «Пилы» вернулись к классической концепции. В 10-й части снова появились Джон Крамер, камерная локация и ужасающие девайсы. От мяса отвлекает только длинная завязка, где маньяк попадается на уловку мошенников. В остальном перед нами крепкий хоррор в духе первых частей.
Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Lionsgate.
«Крик 6»
- Режиссёры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
- Звёзды: Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мэйсон Гудинг
- Рейтинг: 6,2 из 10
- Сколько идёт: 122 мин.
Франшизе «Крик» уже 27 лет, а она всё ещё радует зрителя. В новой части много отсылок, самоиронии, безжалостных убийств и загадок, связанных с личностью маньяка. Фанаты с удовольствием посмотрели слэшер и загрустили от новостей о следующей части: Дженна Ортега и режиссёр Кристофер Бо Лэндон покинули проект, а Мелиссу Барреру отменили.
Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Paramount Pictures.
«Форсаж 10»
- Режиссёры: Луи Летерье, Джастин Лин
- Звёзды: Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа
- Рейтинг: 6,0 из 10
- Сколько идёт: 141 мин.
Из 10-й части вышел типичный «Форсаж» — глупый, пафосный и отрицающий законы физики, но всё равно прикольный. В фильме есть безумные погони с разрушением города, возрождение известных героев и Джейсон Момоа, отыгрывающий натурального Джокера. Увы, производственный ад оставил свой след: графика стала хуже, а эпика меньше, чем в прошлой части.
Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Universal.