Лучшие фильмы 2023 года

От громких блокбастеров до незаметных шедевров.

В 2023 году вышло много отличных фильмов. Мы посмотрели разрекламированные блокбастеры, восхищались «Барбигеймером», аплодировали неожиданным хитам.

Видео дня

Но какой фильм был самым крутым? Это решать вам. Собрали список примечательных новинок — зацените его и выберите главный хит года!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

«Оппенгеймер» Режиссёр: Кристофер Нолан

Звёзды: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон

Рейтинг: 8,2 из 10

Сколько идёт: 180 мин.

Биографическая картина о создателе атомной бомбы, которого сыграл Киллиан Мерфи. Фильм вышел атмосферным, глубоким и пугающим — поэтому три часа пролетают как мгновение. Причём экшена почти нет, разве что один раз красиво взрывается бомба.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Universal.

«Стражи Галактики 3»

Режиссёр: Джеймс Ганн

Звёзды: Крис Пратт, Карен Гиллан, Пом Клементьефф

Рейтинг: 8,1 из 10

Сколько идёт: 150 мин.

В 2023-м вышло много паршивой супергероики, но к третьим «Стражам Галактики» это не относится. Перед нами душевный и зрелищный фильм, где герои искромётно шутят, приключения разбивают сердце, а экшен хочется пересматривать. В общем, Джеймс Ганн в очередной раз совершил чудо, а затем попрощался с киновселенной Marvel. Надеемся, с героями DC у него тоже всё получится!

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Marvel.

«Наполеон» Режиссёр: Ридли Скотт

Звёзды: Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Тахар Рахим

Рейтинг: 6,5 из 10

Сколько идёт: 158 мин.

Масштабный исторический фильм про французского полководца. За 2,5 часа Ридли Скотт рассказывает о становлении Наполеона, величайших победах, войне с Россией и падении. Увы, даже солидного хронометража не хватает, чтобы уместить всю историю Наполеона и избежать сумбура. Хотя следить за историей всё равно интересно — во многом благодаря гению Хоакина Феникса и эффектной съёмке.

Видео доступно на YouTube-канале «топкино». Права на видео принадлежат Apple.

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» Режиссёры: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн

Звёзды: Крис Пайн, Мишель Родригес, Джастис Смит

Рейтинг: 7,4 из 10

Сколько идёт: 134 мин.

Один из лучших фэнтезийных фильмов 2023-го. Запоминающиеся персонажи, зрелищная съёмка одним кадром, обилие удачных шуток, отсылки для фанатов D&D — вот почему новинку полюбили. Боссы Paramount оценили качество и порадовались финансовому успеху — это значит, что вселенная получит развитие!

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Paramount.

«Человек-паук: Паутина вселенных» Режиссёры: Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон

Звёзды: Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Брайан Тайри Генри

Рейтинг: 8,4 из 10

Сколько идёт: 140 мин.

Выдающийся мультфильм о Человеке-пауке. Крутой визуал, запоминающийся экшен, море креатива, бесчисленное количество версий Паука — это лишь часть причин посмотреть «Паутину вселенных». Единственный минус — обескураживающий клиффхэнгер в конце.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Sony.

«Джон Уик 4» Где смотреть: «Кинопоиск»

Режиссёр: Чад Стахелски

Звёзды: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард

Рейтинг: 7,6 из 10

Сколько идёт: 169 мин.

Главный экшен года, где Киану Ривз разносит врагов: он умело размахивает ногами, убедительно стреляет, гоняет по Парижу на машинах. Особенно удачной получилась снятая одним кадром сцена, где камера взмывает ввысь, а Уик стреляет зажигательными патронами. Эта бойня захватывает дух!

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Переводчик» Где смотреть: «Кинопоиск»

Режиссёр: Гай Ричи

Звёзды: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Джонни Ли Миллер

Рейтинг: 7,9 из 10 Сколько идёт: 123 мин.

В 2023-м Гай Ричи выпустил сразу два фильма, но удачным получился только «Переводчик». В нём нет фирменных фишек режиссёра, зато кошмары боевых действий показаны безупречно. В «Переводчике» в каждый выстрел вложены боль и отчаяние — неудивительно, что за судьбу героев сильно переживаешь.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

«Гран Туризмо» Режиссёр: Нил Бломкамп

Звёзды: Арчи Мадекве, Орландо Блум, Дэвид Харбор

Рейтинг: 7,6 из 10

Сколько идёт: 134 мин.

«Гран Туризмо» — один из лучших фильмов про игры. Особенность в сюжете, основанном на реальных событиях. Когда-то Nissan действительно выбирала главных фанатов Gran Turismo, усаживала их в гоночные болиды и отправляла на известные трассы вроде Ле-Мана. Нил Бломкамп слегка перетасовал события и отсёк лишнее, но в основном рассказал правдивую историю — оказалось, она сильно интереснее выдумок сценаристов.

Видео доступно на YouTube-канале «что в кино». Права на видео принадлежат Sony.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»

Где смотреть: Netflix

Режиссёр: Сэм Харгрейв

Звёзды: Крис Хемсворт, Голшифте Фарахани, Торнике Гогричиани

Рейтинг: 6,8 из 10

Сколько идёт: 122 мин.

Примечательный боевик с Крисом Хемсвортом в главной роли. Стоит смотреть ради экшена, где операторы снимают одним кадром, а актёры эффектно дерутся. Самый длинный лонгшот длится почти 20 минут — там есть перестрелки, погони и массовые драки. Видно, что команда очень старалась ради зрителя.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата» Режиссёр: Кристофер Маккуорри

Звёзды: Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз

Рейтинг: 7,2 из 10

Сколько идёт: 163 мин.

Новая «Миссия невыполнима» доказала: Том Круз постарел, но не сдулся. Он всё ещё хорошо играет и самостоятельно выполняет безумные трюки. Неудивительно, что перед героем Круза пасуют даже опасные злодеи и поехавший ИИ.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Paramount.

«Крид 3» Режиссёр: Майкл Б. Джордан

Звёзды: Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон, Джонатан Мэйджерс

Рейтинг: 6,3 из 10

Сколько идёт: 116 мин.

Майкл Б. Джордан сам срежиссировал третьего «Крида» — получилось достойно. В фильме интересные драки на ринге, цепляющая драма и моральный конфликт, который держит в напряжении. Поэтому новинка собрала хорошую кассу и запустила разговоры о новых частях и спин-оффах.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат MGM.

«Дурные деньги» Режиссёр: Крэйг Гиллеспи

Звёзды: Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн

Рейтинг: 7,0 из 10

Сколько идёт: 105 мин.

Экономическая драма, основанная на реальных событиях. Пару лет назад пользователи Reddit заметили, что инвесторы с Уолл-стрит топят сетевой магазин GameStop, и решили отомстить. Сплочёнными действиями они взвинтили цены на акции и обанкротили инвестиционные компании. Кто стал лидером обычных работяг? Что чувствовали герои, когда видели растущий банковский счёт? Почему у них всё получилось? Об этом и рассказывают в фильме.

Видео доступно на YouTube-канале «TorToiseSky трейлеры». Права на видео принадлежат Global Film.

«Убийца» Где смотреть: Netflix

Режиссёр: Дэвид Финчер

Звёзды: Майкл Фассбендер, Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл

Рейтинг: 6,7 из 10

Сколько идёт: 118 мин.

«Убийца» не войдёт в список лучших работ Финчера: новый фильм получился слишком прямолинейным и незамысловатым. Впрочем, смотреть проходной триллер маэстро интереснее, чем следить за лучшими работами средних режиссёров. Чего стоит безжалостная драка Фассбендера и его хладнокровные контрольные выстрелы. Ради этих особенностей «Убийцу» не стоит пропускать.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.

«Мятежная Луна» Где смотреть: Netflix

Режиссёр: Зак Снайдер

Звёзды: София Бутелла, Эд Скрейн, Чарли Ханнэм

Рейтинг: 5,6 из 10

Сколько идёт: 133 мин.

Фильм Зака Снайдера получил низкие оценки, но всё равно стал хитом Netflix. Всё же в новинке роскошная картинка и много эпических моментов, где герои дерутся с огромным пауком, летают на гиппогрифах и участвуют в гладиаторских боях. Ради таких зрелищ стоит простить проходной сюжет и обилие глупостей.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.

«Звук свободы» Режиссёр: Алехандро Гомес Монтеверде

Звёзды: Джеймс Кэвизел, Билл Кэмп, Хавьер Годино

Рейтинг: 7,5 из 10

Сколько идёт: 131 мин.

Один из самых сенсационных фильмов года, который обошёл по сборам даже «Миссию невыполнима 7». Секрет в нервном сюжете об охотниках за детьми, съёмочной группе с традиционными ценностями и теориях заговора. К примеру, фанаты считали, что власти намеренно отменяют сеансы, а бармены подсыпают в напитки зрителей биочипы. Даже если отбросить информационный шум, останется приличная драма с захватывающим сюжетом.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Angel Studios.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» Режиссёр: Фрэнсис Лоуренс

Звёзды: Том Блайт, Рэйчел Зеглер, Питер Динклэйдж

Рейтинг: 7,3 из 10

Сколько идёт: 157 мин.

Приквел «Голодных игр», где рассказывают о становлении тирана Кориолана Сноу. Персонаж начинает путь добрым и гуманным юношей, но со временем превращается в монстра. Благодаря стараниям Тома Блайта трансформация вышла захватывающей. Правда, саму королевскую битву показали плохо — всё же именно Сноу со временем сделает турнир эпичным.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Lionsgate Films.

«Пять ночей у Фредди» Где смотреть: Peacock

Режиссёр: Эмма Тамми

Звёзды: Джош Хатчерсон, Пайпер Рубио, Элизабет Лэил

Рейтинг: 5,8 из 10

Сколько идёт: 109 мин.

Качественный хоррор по вселенной Five Nights at Freddy’s. Авторы фильма показали пугающих аниматроников, легендарную пиццерию, знакомые камеры наблюдения. Что ещё нужно фанатам, которые обожают игры и книги о мишке Фредди? Ещё и тонна отсылок на месте!

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Peacock.

«Жанна Дюбарри» Где смотреть: Okko

Режиссёр: Майвенн

Звёзды: Майвенн, Джонни Депп, Бенжамен Лаверн

Рейтинг: 7,1 из 10

Сколько идёт: 113 мин.

Первый фильм с Джонни Деппом после разбирательств с Эмбер Хёрд. Актёр сыграл короля Людовика XV, который потерял жену и теперь крутит роман с Жанной Дюбарри. Депп отлично справляется с ролью, но главная звезда — Майвенн. Именно она срежиссировала историческую драму, исполнила главную роль и стала главной причиной сходить в кино.

Видео доступно на YouTube-канале RWV Films. Права на видео принадлежат ADS Service.

«Город астероидов» Режиссёр: Уэс Андерсон

Звёзды: Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс

Рейтинг: 6,5 из 10

Сколько идёт: 105 мин.

Приятная драма от именитого Уэса Андерсона, подарившего нам «Отель «Гранд Будапешт» и «Остров собак». В этот раз режиссёр собрал звёздный актёрский состав и рассказал об астрономах, которые собрались на конференцию и сделали шокирующее открытие. Что делать с новостью, которая потрясёт весь мир? Герои считают по-разному, поэтому много спорят и порождают забавные ситуации.

Видео доступно на YouTube-канале HotVoice41. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Феррари»

Режиссёр: Майкл Манн

Звёзды: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли

Рейтинг: 6,8 из 10

Сколько идёт: 124 мин.

Драма об Энцо Феррари, выдающемся гонщике и бизнесмене. Майкл Манн фокусируется на тёмном периоде в жизни героя: он потерял ребёнка, компания вот-вот обанкротится, отношения с супругой натянутые. Как не сойти с ума в такой ситуации? Энцо найдёт ответы и точно не оставит зрителей равнодушными.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат «КарроПрокат».

«Оставленные» Режиссёр: Александр Пэйн

Звёзды: Пол Джаматти, Доминик Сесса, Давайн Джой Рэндольф

Рейтинг: 7,8 из 10

Сколько идёт: 133 мин.

Приятная драма о вредном педагоге, который обожает строгость, идеальный порядок и полное подчинение. Идеи свободы, гуманности и позитива ему чужды. Однажды герою приходится присматривать за юными сорванцами, которые пытаются растопить сердце профессора.

Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Miramax.

«Солтберн» Режиссёр: Эмиральд Феннел

Звёзды: Барри Кеоган, Джейкоб Элорди, Арчи Мадекве

Рейтинг: 7,2 из 10

Сколько идёт: 131 мин.

Ботаник-изгой получает возможность провести лето в поместье товарища-мажора. Зачем бедолагу позвали сюда? Вдруг нам ним хотят злостно подшутить? Или же сам ботаник не так прост? История крутится вокруг этих вопросов и круто цепляет.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге 1+». Права на видео принадлежат MGM.

«Вонка» Режиссёр: Пол Кинг

Звёзды: Тимоти Шаламе, Колин О’Брайэн, Кала Лэйн

Рейтинг: 7,4 из 10

Сколько идёт: 116 мин.

«Вонка» неизбежно станет новогодней классикой. Всё благодаря блестящей актёрской игре Тимоти Шаламе, красивым декорациям и великолепным танцам, где даже статисты выкладываются на полную. Ещё и сюжет приятный: он вдохновляет и возвращает веру в волшебство.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат WB.

«Тетрис» Режиссёр: Джон С. Бейрд

Звёзды: Тэрон Эджертон, Никита Ефремов, Софья Лебедева

Рейтинг: 7,1 из 10

Сколько идёт: 118 мин.

Драма о предпринимателе, который разглядел потенциал «Тетриса» и решил распространить игру по миру. Для этого нужно съездить в Россию, подружиться с программистом Алексеем Пажитновым, провести сложные переговоры и сбежать от злых агентов КГБ. Конечно, в сюжете много вымысла, но следить за героями интересно.

Видео доступно на YouTube-канале «Серёга Копчёный». Права на видео принадлежат Apple.

«Барби» Режиссёр: Грета Гервиг

Звёзды: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера

Рейтинг: 6,6 из 10

Сколько идёт: 114 мин.

Благодаря креативности Греты Гервиг и смелости компании Mattel, которая не побоялась смеяться над собой, рекламу игрушек превратили в хорошее кино. Многим запомнились танцы Гослинга, шутки про мачо-дачу-хата-хаус, трогательный монолог о проблемах женщин и эффектная Марго Робби.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат WB.

«Убийцы цветочной луны» Режиссёр: Мартин Скорсезе

Звёзды: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун

Рейтинг: 7,2 из 10

Сколько идёт: 206 мин.

Душераздирающая драма, которая доказывает: дьявол не носит рога, а добродушно улыбается и кажется хорошим парнем. В «Убийцах цветочной луны» дьяволом выступает персонаж Роберта Де Ниро — актёр так хорошо вжился в роль коварного манипулятора, что затмил Ди Каприо. Любопытно, что за 3,5 часа фильм не утомляет: история настолько драматичная, что от экрана не оторваться.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

«Пила 10» Режиссёр: Кевин Гротерт

Звёзды: Тобин Белл, Сюннёве Макоди Лунд, Шоуни Смит

Рейтинг: 6,6 из 10

Сколько идёт: 118 мин.

После сомнительных экспериментов авторы «Пилы» вернулись к классической концепции. В 10-й части снова появились Джон Крамер, камерная локация и ужасающие девайсы. От мяса отвлекает только длинная завязка, где маньяк попадается на уловку мошенников. В остальном перед нами крепкий хоррор в духе первых частей.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Крик 6» Режиссёры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт

Звёзды: Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мэйсон Гудинг

Рейтинг: 6,2 из 10

Сколько идёт: 122 мин.

Франшизе «Крик» уже 27 лет, а она всё ещё радует зрителя. В новой части много отсылок, самоиронии, безжалостных убийств и загадок, связанных с личностью маньяка. Фанаты с удовольствием посмотрели слэшер и загрустили от новостей о следующей части: Дженна Ортега и режиссёр Кристофер Бо Лэндон покинули проект, а Мелиссу Барреру отменили.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

«Форсаж 10» Режиссёры: Луи Летерье, Джастин Лин

Звёзды: Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа

Рейтинг: 6,0 из 10

Сколько идёт: 141 мин.

Из 10-й части вышел типичный «Форсаж» — глупый, пафосный и отрицающий законы физики, но всё равно прикольный. В фильме есть безумные погони с разрушением города, возрождение известных героев и Джейсон Момоа, отыгрывающий натурального Джокера. Увы, производственный ад оставил свой след: графика стала хуже, а эпика меньше, чем в прошлой части.