Хронометраж фильма «Судный день» составит 1 час 49 минут

Журналисты издания Variety сообщили , что хронометраж новой картины Алекса Гарленда («Аннигиляция») под названием «Судный день» составит 1 час 49 минут. Ранее в Сети появилась недостоверная информация, что фильм будет идти 3 часа 15 минут.

Лента расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.