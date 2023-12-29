Обязательные к просмотру фильмы в 2024 году по версии киноканала "Русский Бестселлер"

Киноканал "Русский Бестселлер" составил список отечественных фильмов, премьеры которых нельзя пропустить в 2024 году

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При отборе фильмов редакция "Русского Бестселлера" ориентировалась на зрительские ожидания крупнейших киноплощадок, итоги премьерных показов на престижных фестивалях, мнение программной дирекции киноканала, а также имя режиссёра и актёрский состав картины.

В число обязательных к просмотру кинолент вошли проекты, создатели которых уже определились с датой выхода в прокат.

За основу сценария музыкальной сказки взят сюжет легендарных советских мультфильмов - "Бременские музыканты" и "По следам бременских музыкантов". Авторы проекта добавили в знакомую историю новые сюжетные линии. Например, зрители узнают, каким было детство Трубадура, которого сыграл Тихон Жизневский. Роли четвёрки его друзей исполнили Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачёва, Роман Курцын и Аскар Нигамедзянов. Однако узнать их на экране будет непросто, поскольку для создания образов Осла, Кошки, Собаки и Петуха были использованы специальные костюмы и пластический грим. В картине прозвучат уже известные музыкальные композиции композитора Геннадия Гладкова и новые песни, написанные в сотрудничестве с Максимом Фадеевым. Фильм "Бременские музыканты" стал последней работой Гладкова в кино. Выход в прокат: 1 января 2024 года.

"Воздух", режиссёр Алексей Герман-младший

Драма "Воздух" Алексея Германа-младшего посвящена судьбам молодых лётчиц времён Великой Отечественной войны. Премьера картины состоялась 26 октября 2023 года на Международном кинофестивале в Токио. В отличие от многих современных блокбастеров о войне, в которых весь антураж создаётся посредством компьютерных технологий, в работе над "Воздухом" они ушли на второй план.

Для съёмок строились декорации, подыскивалась натура, использовались настоящие самолёты, создавались модели для реконструкции боя, велась документальная съёмка в небе, чтобы и артисты на площадке, и зрители в зале чувствовали реальность происходящего. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина и Аглая Тарасова. Также в фильме участвуют Сергей Безруков, Елена Лядова и Антон Шагин.

Выход в прокат: 18 января 2024 года.

"Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин

Премьера фильма "Мастер и Маргарита", снятого по мотивам культового романа Михаила Булгакова, должна стать одной из самых долгожданных в российском кинопрокате. Съёмки картины начались в июле 2021 года, тогда её анонсировали под названием "Воланд". В 2024 году у зрителей появится возможность сопоставить новую версию с уже существующими экранизациями романа. Роли Мастера и Маргариты доверили супружеской паре - Евгению Цыганову и Юлии Снигирь. Образ Воланда создал немецкий актёр Аугуст Диль, хорошо знакомый зрителям по фильму Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки".

Выход в прокат: 25 января 2024 года.

"Панические атаки", режиссёр Иван И. Твердовский

Драма "Панические атаки" Ивана И. Твердовского уже отмечена профессиональным жюри - она получила Гран-при на прошедшем в декабре открытом фестивале авторского кино "Зимний". Это не первая награда 34-летнего режиссёра: в его багаже есть призы престижных конкурсов за фильмы "Класс коррекции", "Подбросы", "Зоология". В своей новой картине Твердовский рассказывает историю Вики (актриса Елена Тронина), которая живёт в северном городе Никеле, трудно находит общий язык с матерью (Светлана Камынина) и страдает от панических атак. Девушка мечтает уехать в Норвегию, считая её "волшебным королевством", и находит способ там оказаться, но затем совершает преступление, которое трудно объяснить.

Выход в прокат: 25 января 2024 года.

"Самая большая луна", режиссёр Алексей Попогребский

Фэнтези "Самая большая луна" - необычный проект Алексея Попогребского, фильмография которого зритель прежде всего помнит по фильму "Как я провёл этим летом". В соавторстве со сценаристом Еленой Ваниной Попогребский создал мир сверхлюдей - эмеров, живущих среди простых смертных, пользующихся энергией их эмоций, но не испытывающих чувств.

Для визуализации мира эмеров и человеческих эмоций создатели фэнтези использовали не только привычные спецэффекты, но и внутрикадровую трёхмерную проекцию, раньше не применявшуюся в кино. Фильм стал дебютом 21-летней модели Симоны Куст, сыгравшей Катю, девушку, которой предстоит стать избранной среди эмеров. Эмер-полукровка Денис - первая главная роль в карьере актёра Ивана Ивашова.

Выход в прокат: 22 февраля 2024 года.

"Свет", режиссёр Антон Коломеец

Фильм "Свет" стал третьей по счёту режиссёрской работой 39-летнего Антона Коломейца после короткометражки "Тоня плачет на мосту влюблённых" и драмы "Ваш репетитор". К этой картине, как и к предыдущим, сценарий он написал сам. Главная героиня фильма - социальный работник Татьяна Сергеевна. Она ответственно относится к обязанностям, готовится отпраздновать 60-летний юбилей в кругу близких людей, но после одного неприятного случая на работе начинает чувствовать нарастающее беспокойство. Женщина вспоминает молодость, пытаясь понять, почему её жизнь сложилась именно так. Режиссёр признаётся, что многие моменты в сюжете заимствованы из опыта его мамы, тоже соцработника. В некоторой степени её можно считать прообразом Татьяны Сергеевны, роль которой сыграла Елена Яковлева. Образ юной Тани создала Дарья Коныжева ("Пара из будущего", "Праведник"). В августе картина "Свет" была представлена на фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге, где получила Главный приз конкурса игрового кино, приз жюри за актёрский ансамбль и Большой приз имени Армена Медведева в конкурсе "Выборгский счёт", где профессионалы и зрители голосуют вместе.

Выход в прокат: 22 февраля 2024 года.

В 2024 году зрителей ожидает ещё одна красочная киноистория - музыкальная сказка "Летучий корабль", снятая по мотивам одноимённого мультфильма. По сюжету царь собирается выдать дочь Любаву замуж по расчёту, но она мечтает выйти за матроса Ивана, которому предстоит побороться за свою любовь.

Выход в прокат: 7 марта 2024 года.

"Екатерина Великая", режиссёр Морад Абдель-Фаттах

Историческая драма "Екатерина Великая" - третий фильм цикла, рассказывающего об этапах становления Российской империи. В него входят картины "Пётр I: Последний царь и первый император" и "Императрицы", снятые Андреем Кравчуком. "Екатерина Великая" стала режиссёрским дебютом Морада Абдель-Фаттаха, работавшего оператором на съёмках двух предыдущих проектов. Роль императрицы Екатерины II в разные периоды жизни сыграли Ольга Лерман и Анна Михалкова.

Выход в прокат: 14 марта 2024 года.

"Фрау", режиссёр Любовь Мульменко

Кадр из фильма "Фрау". Фото: kinopoisk.ru

Фильм "Фрау" - вторая режиссёрская работа сценариста Любови Мульменко после мелодрамы "Дунай" (2021), отмеченной кинопремией "Белый слон". До этого она написала десяток сценариев для проектов других режиссёров, включая фильм "Купе №6", получивший Гран-при жюри Каннского фестиваля. Свою новую картину Мульменко называет "сказкой, смешной и печальной". Она повествует о встрече двух абсолютно разных людей - странного парня по имени Иван (актёр и музыкант Вадик Королёв), называющего всех девушек "фрау", и балерины Кристины (актриса Елизавета Янковская), прагматичной и одинокой девушки. В октябре 2023 года фильм "Фрау" был показан на фестивале актуального кино "Маяк", где Любовь Мульменко получила приз за лучший сценарий, а Елизавета Янковская - приз за лучшую женскую роль.

Выход в прокат: 14 марта 2024 года.

"Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко

В 2024 году свою версию экранизации фантастической повести Кира Булычёва представит режиссёр Александр Андрющенко, известный по первому фильму франшизы "Ёлки" и комедии "Напарник". Это ещё один проект, который был поддержан телеканалом "Россия 1".

Кинолента "Сто лет тому вперёд" снята по мотивам одноимённой повести. Но теперь школьник Коля Герасимов, роль которого исполнил 21-летний Марк Эйдельштейн, живёт в наши дни, увлекается рэпом и видеоиграми. Алиса Селезнёва (актриса Даша Верещагина), как и положено, прекрасно знает инопланетную фауну, но в новой версии ещё и отлично владеет боевыми искусствами и оружием. Вместе они противостоят космическим пиратам в исполнении Александра Петрова и Юры Борисова. На стороне светлых сил окажутся Константин Хабенский и Виктория Исакова в роли четы Селезнёвых.

Выход в прокат: 18 апреля 2024 года.

"Финист. Первый богатырь", режиссёр Дмитрий Дьяченко

Кадры со съемок фильма "Финист. Первый богатырь". Фото: kinopoisk.ru

Новый проект популярной франшизы "Последний богатырь" можно считать одновременно спин-оффом и приквелом предыдущих картин. Это история посвящена богатырю Финисту - Ясному соколу, одному из персонажей фильма "Последний богатырь: Корень зла". Его снова сыграет Кирилл Зайцев. Одновременно сюжет отсылает к событиям, произошедшим задолго до появления в Белогорье Ивана Муромца. Например, зрители узнают о молодости Бабы-яги, роль которой исполнила Юлия Пересильд. Производством фильма занимались Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал "Россия 1". Заявлено, что он порадует поклонников в последнюю неделю декабря 2024 года. Однако существует вероятность, что прокат будет отложен до 1 января 2025 года.

Выход в прокат: 26 декабря 2024 года.

КСТАТИ

Биографическая драма "Декабрь" режиссёра Клима Шипенко повествует о последних днях жизни Сергея Есенина. Выход фильма анонсировался ещё в 2022 году. По последней информации, представленной 11 декабря на мероприятии кинокомпании "Централ Партнершип", картина должна выйти в прокат в ноябре 2024 года.

Не объявлена дата выхода очередной части франшизы "Майор Гром". Однако создатели фильма "Майор Гром: Игра" (режиссёр Олег Трофим) обещают сделать это в ближайшее время. На этот раз сотруднику Главного управления полиции Санкт-Петербурга Игорю Грому (Тихон Жизневский) придётся противостоять Призраку - загадочному и беспощадному злодею.

Драма "Чума" Дмитрия Давыдова рассказывает о взаимоотношениях двух соседей, живущих в якутском посёлке и в одиночку воспитывающих своих сыновей. Иван (Георгий Бессонов) слывёт слабым человеком и постепенно теряет связь с сыном, который тянется к соседу Владу (Евгений Николаев), решающему все жизненные вопросы с позиции силы.

На осень 2024 года заявлена премьера фильма "Огниво" режиссёра Александра Войтинского. Съёмки картины по мотивам одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена начались летом, пока шла работа с графикой для предыдущего проекта режиссёра - "По щучьему велению", ставшего одним из лидеров кинопроката 2023 года. Среди исполнителей главных ролей - Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Виталий Хаев.

"Русский Бестселлер" также напоминает, что в 2024 году состоятся премьеры сиквелов популярных киноисторий, которые не стоит пропускать: "Холоп 2" режиссёра Клима Шипенко (1 января), "Лёд 3" режиссёра Юрия Хмельницкого (14 февраля), и "Пальма 2" режиссёра Александра Домогарова младшего (24 октября). Все они, как и первые фильмы, были созданы при участии телеканала "Россия 1".

Прямая речь

Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение":