Канал «Комедия» обнародовал список лучших комедий 2023 года

Для составления топа редакция российского телеканала «Комедия» изучила и проанализировала мнения критиков, оценки пользователей и тематические топы крупнейших киносайтов мира: Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDb, «Кинопоиск», Film.ru, «Кино-Театр.Ру» и др.

© Кадр из фильма "Барби"

Об этом интернет-порталу «ИКС ТВ» рассказали представители канала.

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В исследовании также учитывались данные статистики журнала «Бюллетень кинопрокатчика» и ресурса Box Office Mojo. В составлении шорт-листа принимала участие программная дирекция киноканала.

Подводя итоги года в контексте комедийного кино, невозможно не заметить постепенную трансформацию жанра. Показательно, что в тройке лидеров — приключенческо-фэнтезийная комедия («Барби»), драмеди («Оставленные») и комедия с элементами роуд-муви («Поехавшая»).

К жанру всё чаще добавляется хоррор, экшен и фантастика, но наиболее популярными для смешивания остаются роуд-муви и приключения.

Вспоминая Абсолютный топ прошлого года, хочется отметить, что «чистых» комедий в рейтингах становится всё меньше. В 2022 году их было три, в 2023 — ни одной.

«Абсолютный рейтинг» комедий 2023 года выглядит так:

1. «Барби» / Barbie — 73 балла.2. «Оставленные» / The Holdovers — 40 баллов.3. «Поехавшая» — 37 баллов.4. «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» — 26 баллов.5. «Без обид» / No Hard Feelings — 25 баллов.6. «Ренфилд» / Renfield — 24 балла.7. «Отвязные дворняги» / Strays — 22 балла.8. «Кунг-фу жеребец» / Long ma jing shen — 20 баллов.9. «Вася не в себе» — 19 баллов.10. «Театральный лагерь» / Theater Camp — 18 баллов.

На вершине — самый кассовый фильм в истории, снятый женщиной-режиссёром, «Барби» Греты Гервиг. История о самой знаменитой кукле, которая попадает из своего Барбиленда в реальный мир, собрала в прокате более миллиарда долларов США. Лента также вошла в Абсолютный рейтинг киноканала Cinema, заняв пятое место.

Второе место у драмеди «Оставленные». По сюжету подростки вынуждены встретить Рождество в стенах престижной школы — родители не смогли или не захотели их забрать. Присматривать за ребятами остался ненавистный всем учитель истории и повариха, которая тяжело переживает гибель сына. Премьера «Оставленных» состоялась на Каннском фестивале. Прежде чем выйти в прокат, фильм объехал ещё несколько смотров, где практически всегда становился лауреатом. Режиссёр — Александр Пэйн.

Замыкает первую тройку комедия с элементами роуд-муви «Поехавшая». Сюжет основан на реальной истории Анны Смолиной, которая однажды решила всё бросить, взяла с собой таксу Капу и отправилась на велосипеде из Москвы в Магадан, чтобы помириться с мамой. Главные роли исполнили Ольга Лерман и звезда сериала «Кухня» и франшизы «Последний богатырь» Виктор Хориняк. Режиссёром выступил Антон Маслов, автор сериалов «Отель „Элеон“» и «Вампиры средней полосы». В отечественном прокате «Поехавшая» собрала более 500 миллионов рублей.

На четвёртой строчке — «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» от «Квартета И». Продолжение истории о четырёх друзьях, которые вновь собираются вместе, чтобы прогуляться по Москве и поговорить о личном, вышло сразу в двух форматах. В феврале на больших экранах появился полный метр, а в апреле — мини-сериал на медиаплатформе. Действие происходит 2019 году, безмятежным, солнечным, допандемийным летом. В прокате новая часть франшизы заработала около 300 миллионов рублей.

Пятое место у романтической комедии о взрослении «Без обид». Главная героиня (её играет звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс) внезапно лишается основного источника дохода — машины, на которой таксовала. Теперь она в долгах и рискует потерять родительский дом. В обмен на новый автомобиль девушка соглашается помочь богатой семье, которая ищет подружку для своего 19-летнего замкнутого сына. Режиссёром выступил Джин Ступницки, чей дебютный полный метр «Хорошие мальчики» собрал в мировом прокате 110 миллионов долларов США.

Вампирская комедия с элементами хоррора «Ренфилд» занимает в «Абсолютном рейтинге» шестую строчку. Верный помощник графа Дракулы верой и правдой служит ему уже девяносто лет. Всё меняется, когда герои перебираются в Новый Орлеан, где Ренфилд открывает для себя программу психологической помощи для людей, находящихся в созависимых отношениях. Фильм был вдохновлён культовым романом Брэма Стокера, а также является сиквелом картины «Дракула» 1931 года. Роли в «Ренфилде» исполнили Николас Кейдж и Николас Холт. Режиссёрское кресло занял Крис МакКей, автор мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен» и фантастического боевика «Война будущего».

На седьмом месте — «Отвязные дворняги» Джоша Гринбаума. Пёс по кличке Рэджи очень любит своего хозяина и не замечает, что тот мечтает от него избавиться. Очередная попытка оказывается удачной и Рэджи теряется на улице. Там он знакомится с бродячими собаками, понимает, насколько жесток был хозяин, и решает ему отомстить. Несмотря на скромные сборы (32 миллиона долларов США) и смешанные отзывы критиков, «Отвязные дворняги» попали в списки лучших комедий 2023 года нескольких тематических изданий. Составители топов оценили юмор «на грани» и известных актёров в касте озвучки.

Комедийный боевик Ларри Яна с Джеки Чаном в главной роли «Кунг-фу жеребец» занимает восьмую позицию. По сюжету бывший каскадёр даёт отпор коллекторам, решившим забрать его коня за долги. Благодаря видео этого поединка герой вновь обретает популярность. Фильм был награждён на Китайско-американском кинофестивале за лучший сценарий.

Девятое место у российской комедии «Вася не в себе». Сюжет рассказывает об успешном бизнесмене, который однажды просыпается в теле гастарбайтера. В отечественном прокате картина собрала 115 миллионов рублей. Роли исполнили Павел Прилучный и Ольга Кузьмина.