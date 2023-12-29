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Канал «Комедия» обнародовал список лучших комедий 2023 года

Для составления топа редакция российского телеканала «Комедия» изучила и проанализировала мнения критиков, оценки пользователей и тематические топы крупнейших киносайтов мира: Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDb, «Кинопоиск», Film.ru, «Кино-Театр.Ру» и др.

Канал «Комедия» обнародовал список лучших комедий 2023 года
© Кадр из фильма "Барби"

Об этом интернет-порталу «ИКС ТВ» рассказали представители канала.

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В исследовании также учитывались данные статистики журнала «Бюллетень кинопрокатчика» и ресурса Box Office Mojo. В составлении шорт-листа принимала участие программная дирекция киноканала.

Подводя итоги года в контексте комедийного кино, невозможно не заметить постепенную трансформацию жанра. Показательно, что в тройке лидеров — приключенческо-фэнтезийная комедия («Барби»), драмеди («Оставленные») и комедия с элементами роуд-муви («Поехавшая»).

К жанру всё чаще добавляется хоррор, экшен и фантастика, но наиболее популярными для смешивания остаются роуд-муви и приключения.

Вспоминая Абсолютный топ прошлого года, хочется отметить, что «чистых» комедий в рейтингах становится всё меньше. В 2022 году их было три, в 2023 — ни одной.

«Абсолютный рейтинг» комедий 2023 года выглядит так:

1. «Барби» / Barbie — 73 балла.2. «Оставленные» / The Holdovers — 40 баллов.3. «Поехавшая» — 37 баллов.4. «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» — 26 баллов.5. «Без обид» / No Hard Feelings — 25 баллов.6. «Ренфилд» / Renfield — 24 балла.7. «Отвязные дворняги» / Strays — 22 балла.8. «Кунг-фу жеребец» / Long ma jing shen — 20 баллов.9. «Вася не в себе» — 19 баллов.10. «Театральный лагерь» / Theater Camp — 18 баллов.

На вершине — самый кассовый фильм в истории, снятый женщиной-режиссёром, «Барби» Греты Гервиг. История о самой знаменитой кукле, которая попадает из своего Барбиленда в реальный мир, собрала в прокате более миллиарда долларов США. Лента также вошла в Абсолютный рейтинг киноканала Cinema, заняв пятое место.

Второе место у драмеди «Оставленные». По сюжету подростки вынуждены встретить Рождество в стенах престижной школы — родители не смогли или не захотели их забрать. Присматривать за ребятами остался ненавистный всем учитель истории и повариха, которая тяжело переживает гибель сына. Премьера «Оставленных» состоялась на Каннском фестивале. Прежде чем выйти в прокат, фильм объехал ещё несколько смотров, где практически всегда становился лауреатом. Режиссёр — Александр Пэйн.

Замыкает первую тройку комедия с элементами роуд-муви «Поехавшая». Сюжет основан на реальной истории Анны Смолиной, которая однажды решила всё бросить, взяла с собой таксу Капу и отправилась на велосипеде из Москвы в Магадан, чтобы помириться с мамой. Главные роли исполнили Ольга Лерман и звезда сериала «Кухня» и франшизы «Последний богатырь» Виктор Хориняк. Режиссёром выступил Антон Маслов, автор сериалов «Отель „Элеон“» и «Вампиры средней полосы». В отечественном прокате «Поехавшая» собрала более 500 миллионов рублей.

На четвёртой строчке — «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» от «Квартета И». Продолжение истории о четырёх друзьях, которые вновь собираются вместе, чтобы прогуляться по Москве и поговорить о личном, вышло сразу в двух форматах. В феврале на больших экранах появился полный метр, а в апреле — мини-сериал на медиаплатформе. Действие происходит 2019 году, безмятежным, солнечным, допандемийным летом. В прокате новая часть франшизы заработала около 300 миллионов рублей.

Пятое место у романтической комедии о взрослении «Без обид». Главная героиня (её играет звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс) внезапно лишается основного источника дохода — машины, на которой таксовала. Теперь она в долгах и рискует потерять родительский дом. В обмен на новый автомобиль девушка соглашается помочь богатой семье, которая ищет подружку для своего 19-летнего замкнутого сына. Режиссёром выступил Джин Ступницки, чей дебютный полный метр «Хорошие мальчики» собрал в мировом прокате 110 миллионов долларов США.

Вампирская комедия с элементами хоррора «Ренфилд» занимает в «Абсолютном рейтинге» шестую строчку. Верный помощник графа Дракулы верой и правдой служит ему уже девяносто лет. Всё меняется, когда герои перебираются в Новый Орлеан, где Ренфилд открывает для себя программу психологической помощи для людей, находящихся в созависимых отношениях. Фильм был вдохновлён культовым романом Брэма Стокера, а также является сиквелом картины «Дракула» 1931 года. Роли в «Ренфилде» исполнили Николас Кейдж и Николас Холт. Режиссёрское кресло занял Крис МакКей, автор мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен» и фантастического боевика «Война будущего».

На седьмом месте — «Отвязные дворняги» Джоша Гринбаума. Пёс по кличке Рэджи очень любит своего хозяина и не замечает, что тот мечтает от него избавиться. Очередная попытка оказывается удачной и Рэджи теряется на улице. Там он знакомится с бродячими собаками, понимает, насколько жесток был хозяин, и решает ему отомстить. Несмотря на скромные сборы (32 миллиона долларов США) и смешанные отзывы критиков, «Отвязные дворняги» попали в списки лучших комедий 2023 года нескольких тематических изданий. Составители топов оценили юмор «на грани» и известных актёров в касте озвучки.

Комедийный боевик Ларри Яна с Джеки Чаном в главной роли «Кунг-фу жеребец» занимает восьмую позицию. По сюжету бывший каскадёр даёт отпор коллекторам, решившим забрать его коня за долги. Благодаря видео этого поединка герой вновь обретает популярность. Фильм был награждён на Китайско-американском кинофестивале за лучший сценарий.

Девятое место у российской комедии «Вася не в себе». Сюжет рассказывает об успешном бизнесмене, который однажды просыпается в теле гастарбайтера. В отечественном прокате картина собрала 115 миллионов рублей. Роли исполнили Павел Прилучный и Ольга Кузьмина.

На финальной строчке рейтинга — «Театральный лагерь». Основательница лагеря для творческих детей попадает в кому. Её сыну и эксцентричным педагогам-любителям нужно за одну смену спасти лагерь от финансового краха. Авторы мокьюментари-комедии — дебютанты Ник Либерман и Молли Гордон, исполнившая одну из главных ролей. «Театральный лагерь» — это полнометражная версия одноимённой короткометражки. Премьера состоялась на кинофестивале независимого кино «Сандэнс».

Фильмы и сериалы
Приключения Электроника
Отель Элеон
Голодные игры
Дракула
Кухня
Лего Фильм: Бэтмен
Отель
Последний богатырь
Оставленные
Хороший мальчик
На грани
Антон Маслов
Анна Смолина
Александр Пэйн
Крис Маккей
Виктор Хориняк
Грета Гервиг
Николас Холт
Николас Кейдж
Дженнифер Лоуренс
Ольга Лерман
Брэм Стокер
Павел Прилучный
Джеки Чан
Ольга Кузьмина