Вышел русский трейлер хоррора "Уиджи. Потусторонее измерение"

Вышел русский трейлер мистического хоррора "Уиджи. Потусторонее измерение"
Кинокомпания "Экспонента фильм" представила дублированный трейлер новозеландско-аргентинского мистического хоррора "Уиджи. Потустороннее измерение". Премьера в России - 28 марта.
Отмечается, что в съемочную группу вошли создатели нашумевшего ужастика "Уиджа. Проклятое зеркало".
Завязка стандартная для фильмов такого плана - команда блогеров-инфлюенсеров приезжает в заброшенный особняк мрачнейшего вида, где когда-то при проведении ритуала пропала графиня. Ходили слухи, что она оказалась в другом измерении. Блогеры, проведя обряд, тоже оказались в мире, полном всякой нечисти, которая, судя по трейлеру, в картине показана весьма натуралистично.
В ролях: Бретт ДельБуоно ("Оппенгеймер", "Впусти меня.Сага"), Киран Бью ("Воин","Беовульф"), МакКэйли Миллер ("Последний стрим","Кости") идругие.