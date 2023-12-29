Вышел русский трейлер хоррора "Уиджи. Потусторонее измерение"

Завязка стандартная для фильмов такого плана - команда блогеров-инфлюенсеров приезжает в заброшенный особняк мрачнейшего вида, где когда-то при проведении ритуала пропала графиня. Ходили слухи, что она оказалась в другом измерении. Блогеры, проведя обряд, тоже оказались в мире, полном всякой нечисти, которая, судя по трейлеру, в картине показана весьма натуралистично.