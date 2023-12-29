Актер из «Слова пацана» заменил Киркорова в новом фильме — вот почему

В фильме «Иван Васильевич меняет все!» произошла перестановка. По данным Телеграм-канале «Осторожно, новости», роль Людовика XVI отдали Никите Кологривому — ранее он сыграл Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Если верить СМИ, юная звезда заменила Филиппа Киркорова, который попал в скандал из-за участия в «голой вечеринке Ивлеевой». Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила пересъемки ленты. Создатели якобы хотели сделать картину «интереснее, острее и провокационнее». Киркорова также удалили с постера фильма. «Иван Васильевич меняет все!» станет своего рода переосмыслением культового советского фильма. В центре сюжета вновь окажется Шурик, который пытается вернуть домой царя Ивана Грозного с помощью машины времени. Однако из-за «коварного VPN», на котором работает устройство, герои начинают путешествие по разным эпохам. В картине точно появится Наполеон и Барби. Премьера фильма «Иван Васильевич меняет все!» состоится 31 декабря на ТНТ. Заглавное фото: ТНТ