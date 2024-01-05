Едва ли найдется тот, кто не смотрел классику советского кинематографа, — «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», хотя бы отрывочно. А многие из нас пересматривают этот знаменитый фильм из года в год, готовясь с празднованию Нового года. Но даже в таких кинолентах присутствуют порой абсурдные ошибки.

Первую ошибку встречаем уже в рисованных титрах, открывающих фильм. Текст в них такой: «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и искючительно в новогоднюю ночь». В слове «исключительно» пропущена буква «л».

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Самый известный ляп. По сюжету Женю Лукашина раздражает, что квартиру Нади украшает фото ее жениха Ипполита, и в порыве ревности он выбрасывает фотографию с Ипполитом-Яковлевым в окно. Вскоре Найдя выходит на улицу и забирает из сугроба упавшее фото, но на нем изображен не Яковлев, а Басилашвили.

Дело в том, что роль Ипполита изначально должен был исполнять Олег Басилашвили, но на съемки он не приехал из-за смерти отца. Тогда его место занял не менее талантливый Юрий Яковлев. С Басилашвили была снята только одна сцена, но переснять ее не успели, так как снега для общего плана уже не было.

В сцене, в которой Женя просит Надю спеть и вручает ей гитару, при смене кадра, гитара меняет свое положение. Сначала они держат инструмент грифом под правую руку, но в следующем кадре, — грифом влево.

По сюжету Надя — учитель русского языка и литературы, но она все же допускает самые простые ошибки. В разговоре с Ипполитом она говорит: «Моё платье! Я забыла одеть праздничное платье». Но она должна была знать, что в этом случае верно будет сказать «надеть платье».

Во время прогулки Нади смена ленинградских достопримечательностей, мелькающих на фоне, вызывает вопросы. Во-первых, от Грибоедовского канала до Петропавловки слишком большое расстояние. Во-вторых, за спиной гуляющей Нади внезапно возникает московский трамвай, которых в то время в Ленинграде не было. Также, она садится в машину к темноволосому шоферу, а выходя из такси, прощается с блондином.