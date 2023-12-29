Россияне назвали самый ожидаемый фильм в Новый год

Зрители телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" назвали 10 советских фильмов, которые хотят посмотреть в новогодние выходные. Самым ожидаемым россиянами в праздники фильмом оказался "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) Леонида Гайдая.

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"Иван Васильевич" победил с небольшим отрывом в опросе, проводившемся в социальных сетях телеканала - он набрал 31% голосов респондентов. В комментариях к опросу зрители признавались, что считают эту комедию обязательной в новогодней программе, как и многие картины Гайдая.

Картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1976) заняла второе место в предпочтениях зрителей с 30% голосов. Впервые она вышла на экраны 1 января 1976 года. На третьем месте с 25% оказался еще один популярный новогодний фильм — "Чародеи" (1982) Константина Бромберга по сценарию фантастов братьев Стругацких.