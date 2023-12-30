Стало известно имя победительницы шоу «Новые пацанки»
Вчера на телеканале «Пятница!» подвели итоги второго сезона скандального реалити-шоу «Новые пацанки». В финале за победу боролись четыре девушки: Маша Семина, Даша Поцелуева, Вера Федоренко и Света Токарова. По традиции, выпускницы школы станцевали вальс и зачитали заранее подготовленные речи о том, каких успехов они достигли за три месяца обучения в школе пацанок.
В итоге главный приз — золотую брошь и миллион рублей — забрала Света Токарова.
«Всегда кажется, что меня переоценивают, но я верю слову Татьяны (Поляковой. — Прим. Super) и считаю, что это заслуженно», — сказала она и добавила, что потратит выигрыш на учебу и достройку дома родителей.
Света выросла на окраине Армавира в неблагополучной семье. Отец бил девочку и ее младшего брата, а их мать страдала от алкогольной зависимости и несколько раз на глазах детей пыталась свести счеты с жизнью. В итоге Света стала искать утешения на улице, встретила плохую компанию и обзавелась зависимостями.
Девушка уже успела отреагировать на победу в своем Инстаграме*.
«Моя история началась с того, что я доставляла себе кучу проблем и находила вечные негативные приключения, которые ежедневно губили меня, а я, сама не понимая этого, продолжала заниматься ежедневным саморазрушением. Замкнутость, сжатость и скрытность были моей повседневностью. Я истязала себя и этим негативно влияла на семью и близких», — призналась она. И добавила, что только благодаря проекту смогла почувствовать себя «настоящей и открытой».
Второе место заняла Дарья Поцелуева, лидировавшая в народном голосовании, третье — Вера Федоренко, четвертое — Мария Семина. Также выбывших участниц проекта наградили серебряными брошами за особые заслуги. В номинации «Надежное плечо» победила Мария Романова, «Пацанский талант» — Диана Адаменко, «Скрытые резервы» — Алина Буслаева, «Остроумие и отвага» — Карина Долиашвили.
Судя по комментариям в соцсетях, мнения фанатов «Новых пацанок» резко разделились. «Победила искренность», «Самая достойная»,
«Обычно побеждает самая безбашенная, которую вирусят везде, а это прямо подарочек», — радуются одни.
«Не ее эта брошь! Такое ощущение, что с самого начала было понятно, что ей первое отдадут. Ей прощали все и всегда»,
«Я вообще не поняла, как Света оказалась в финале, еще и победила»,
«Как Света развивалась, как изменилась? Никак. Припудрили, закодировали и вуаля победительница»,
«Даша должна была победить», «Странный финал», — негодуют другие.
Напомним, второй сезон проекта не обошелся без громкого скандала, героиней которого стала Мила Грац.
*Запрещен в РФ.