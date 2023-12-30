Стало известно имя победительницы шоу «Новые пацанки»

«Моя история началась с того, что я доставляла себе кучу проблем и находила вечные негативные приключения, которые ежедневно губили меня, а я, сама не понимая этого, продолжала заниматься ежедневным саморазрушением. Замкнутость, сжатость и скрытность были моей повседневностью. Я истязала себя и этим негативно влияла на семью и близких», — призналась она. И добавила, что только благодаря проекту смогла почувствовать себя «настоящей и открытой».