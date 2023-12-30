Россияне назвали любимые фильмы и сериалы на новогодние каникулы

Жители Волгоградской области рассказали, что будут смотреть на длинных январских выходных.

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На Новый год женщины чаще отдают предпочтение советскому кино, а вот мужчины любят смотреть что-то современное. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob, решившие перед праздниками провести среди волгоградцев опрос на тему кинематографа.

В целом фильмы и сериалы, снятые во времена СССР, собирается смотреть пятая часть жителей региона. Среди самых популярных кинолент – «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».

13% респондентов признались, что на новогодних каникулах любят пересматривать зарубежное кино, особенно фильмы о Гарри Поттере, трилогию «Властелин колец» и «Барби».

12% волгоградцев нравится проводить январские выходные за просмотром современных российских сериалов и фильмов. В топ-3 в этом году вошли «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща».

Рейтинг зарубежной классики, которой отдают предпочтение 9% респондентов, возглавляют «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».