"Кинопоиск": в Новый год телеканалы России почти не будут показывать зарубежный контент

«Ожидается, что широкий доступ к этим фильмам — поскольку их будут транслировать во всех российских стриминговых сервисах, где можно запустить ТВ-каналы, в том числе на Кинопоиске — позволит увеличить охват аудитории и снизить потери от сократившейся библиотеки иностранного контента», — уточняют представители стриминга.