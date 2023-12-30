Четыре волшебных фильма для всей семьи, если вам надоел «Гарри Поттер»

Эти сказки увлекут вас не меньше.

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В новогодние праздники хочется отвлечься от всех дел, а что может помочь лучше, чем семейный просмотр сказочной ленты? Но нет, мы не про «Гарри Поттера». Мы собрали топ волшебных фильмов, которые увлекут не только детей, но и всех взрослых.

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«Золотой компас» (2006)

Экранизация романа Филипа Пулмана «Северное сияние». Здесь каждый найдет что-то по душе — добрые ведьмы, говорящие медведи, а также тотемные зверьки, прикрепленные к своему хозяину. Мечта любого ребенка. Главная героиня — маленькая девочка, но смелая настолько, что готова в одиночку отправиться на Север, где ее дядя обнаружил волшебную Пыль. Оценить волшебный фильм должны не только дети, но также поклонники Николь Кидман, в чьей карьере эта роль считается одной из лучших, не разочаруются и любители Дэниела Крейга и Евы Грин — актеры буквально созданы для воплощения сказочных персонажей.

«Дом странных детей мисс Перегрин» (2016)

И снова фильм с Евой Грин. По сюжету, шестнадцатилетний Джейк отправляется в приют, где проживают дети со сверхъестественными способностями. Мальчик даже не подозревает, что ему придется попасть во временную петлю, он внезапно переносится в 1943 год, где и происходит встреча с необычными обитателями учреждения.

Всем поклонникам Тима Бертона и его готических сказок просто показано сесть перед экраном за просмотр этой картины. Не пожалеете!

«Звездная пыль» (2007)

И снова суперкачественная экранизация. На этот раз речь идет о романе Нила Геймана. Действие фильма происходит в английской деревне, которая связана с волшебным миром Штормхолда. Молодой человек, безумно влюбленный в девушку, решается отправиться в сказочный мир, чтобы подарить возлюбленной упавшую звезду. Вместе с этим ему предстоит спасти мать, плененную ведьмой. Фильм не только погружает в мир королей и ведьм, но и сам по себе невероятно красив.

«Властелин колец: Братство кольца» (2001)