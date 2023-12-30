Netflix опубликовал кадры из третьего сезона «Бриджертонов»

Новые эпизоды выйдут на стриминговом сервисе в мае следующего года.

© Netflix

После успеха спин-оффа «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» оригинальный сериал Шонды Раймс возвращается на экраны. Его новый, третий сезон, будет фокусироваться на Дафне и Колине и состоять из двух частей, которые выйдут в мае и июне.

Ну, а пока Netflix дал возможность фанатам истории времён английского Регентства заглянуть на «съёмочную кухню», поделившись пятью кадрами из предстоящих эпизодов. На них, в частности, можно увидеть Кейт и Энтони, засветившуюся в предыдущем сезоне пару.

Netflix

Название «Бриджертоны» проект получил на основе книжной серии Джулии Куинн, состоящей из восьми романов. В каждой из книг рассказывается история об одном из участников семейства Бриджертонов: Энтони (Джонатан Бейли), Бенедикте (Люк Томпсон), Колине (Люк Ньютон), Дафне (Фиби Дайневор), Элоиз (Клаудия Джесси), Франческе (Руби Стоукс/Ханна Додд), Грегори (Уилл Тилстон) и Гиацинт (Флоренс Хант).

Netflix

В первом сезоне зрители познакомились с историей любви Дафны и её мужа Саймона, герцога Хастингса (Реге-Жан Пейдж), как об этом было рассказано в первом романе Куинн «Герцог и я».

Netflix