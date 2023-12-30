Итоги года в музыке и кино

Ведущее российское информационное агентств Intermedia назвало самых популярных и успешных в 2023 году. Их рейтинги востребованности в музыке, кино, на телевидении и в интернет-шоу составлены на основе мнений, запросов и просмотров отечественных слушателей, зрителей и посетителей социальных сетей.

© Российская газета

То, что первые места заняли SHAMAN (лучший певец) и Люся Чеботина (лучшая певица), было прогнозируемо - у обоих в 2023 году вышли отменные альбомы. У Ярослава Дронова (он же SHAMAN) - двойник "Сделано в России", у Чеботиной - "Первая леди". Оба провели много времени в турах по стране.

Видео дня

SHAMAN вообще рекордсмен. Дал уже 172 концерта и во многих городах его ждут снова, поэтому к марту-2024 число выступлений дорастет до 200.

У Чеботиной выступлений в туре меньше, зато она регулярно появляется на телевидении, попала в саундтрек фильма "Императрицы", регулярно выпускает новые видео. И в итоге оттеснила соперниц. Кстати, в отличие от большинства из них, Люся очень приветливо и дружески общается за кулисами со своими поклонницами. Что наблюдал и обозреватель "РГ". И это тоже вызывает уважение.

В других номинациях развернулась нешуточная борьба.

Егор Крид все-таки обошел в номинации "Рэпер года" и Басту, и Мота. Во многом и оттого, что очень ярко и творчески проявил себя в проекте "Голос. Уже не дети". Да и недавний, ноябрьский сингл "Была - не была" оказался очень хорош. А как говаривали в фильме "17 мгновений весны", лучше всего запоминаются первая и последняя фраза.

А трек "Хмель его хранил" тяготеющей к фолку с гитарным драйвом рок-группы "Тролль гнет ель", опередил тоже очень достойный хит Вани Дмитриенко "Дыши" к сериалу "Плакса". Возможно, и потому, что эту песню рокеры посвятили Михаилу"Горшку" Горшеневу, да и спели в его манере и на звуке его группы "Король и Шут".

О культовом артисте - в год его несостоявшегося 50-летия - вообще много говорили. Посвятили "Королю и Шуту" даже одноименный художественный телесериал, с успехом демонстрировавшийся в онлайн-кинотеатре.

Но сериал получился все-таки неоднозначный, как показалось немалому числу поклонников, да и обозревателю "РГ", хорошо знавшему Михаила Горшенева (для друзей - просто Миху) - тоже.

И поэтому тоже "Сериал года" - "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова, а "Король и шут" не попал даже в Top-5…

Зато он - второй в номинации "Саундтрек года": канонические хиты с вокалом Горшка уже с новой энергетикой и подачей для сериала перезаписали друзья по группе, создавшие свой "Северный флот" (была у "Короля и Шута" такая песня!). А продюсером саундтрека стал его младший брат Алексей Горшенев.

Да, все справедливо. Удивительно только то, что "Лучшей рок-группой" признали "Ленинград", ныне выступающий нечасто, да и не записывавший столь ярких хитов, как пять-десять лет назад…

При этом больше всех, по две номинации, выиграли только мультфильм "Тролли" 3 и 15-летняя Ника Жукова.

Дочь лидера группы "Руки вверх!", сыгравшая главную роль в подростковом сериале "Плакса" спела в нем и кавер-версию хита "Мои слезы, моя печаль", известного по первому исполнению его автором - культовым рэпером Децлом…

Нику Жукову в итоге признали и "Дебютом года". На втором месте - запевшая фигуристка Александра Трусова.

Вот все победители 2023 года

Певец года

1. Shaman (Ярослав Дронов).

2. Сергей Жуков.

3. Ваня Дмитриенко.

4. Филипп Киркоров.

5. Сергей Лазарев.

Певица года

1. Люся Чеботина.

2. Клава Кока.

3. Алла Пугачёва.

4. Anna Asti.

5. Мари Краймбрери.

Рок-группа года

1. "Ленинград".

2. "Ночные снайперы".

3. "КняZz".

4. "Браво".

5. "Тролль гнёт ель".

Поп-группа года

1. Artik & Asti.

2. "Иванушки International".

3. "Чай вдвоём".

4. "Дискотека Авария".

5. Dabro.

Рэпер года

1. Егор Крид.

2. Мот.

3. Баста.

4. OG Buda.

5. "25/17".

Фолк-проект года

1. "Иван Купала".

2. "Отава Ё".

3. Инна Желанная.

Композитор года

1. Игорь Крутой.

2. Леонид Агутин.

3. Дмитрий Маликов.

4. Пол Маккартни.

5. Максим Фадеев.

Танцевальный проект года

1. Filatov & Karas.

2. Cream Soda.

3. "Стереополина".

Песня года

1. "Тролль гнёт ель" - "Хмель его хранил".

2. Ваня Дмитриенко - "Дыши".

3. Клава Кока - "(не) Бесишь".

4. Shaman - "Самый русский хит".

5. Мари Краймбрери - "Мне так повезло".

Кавер-версия года

1. Ника Жукова - "Мои слёзы, моя печаль".

2. Люся Чеботина - "Императрица".

3. Сергей Лазарев и Mia Boyka - "Я это ты".

Российский альбом года

1. Anna Asti - "Царица".

2. Эмин Агаларов - "44".

3. OG Buda - "Скучаю, но работаю".

4. Zivert - "В мире весёлых".

5. Мари aka Краймбрери - "Почему у меня нет парня".

Зарубежный альбом года

1. Ринго Старр - Rewind Forward.

2. Slipknot - Adderall.

3. Depeche Mode - Memento Mori.

4. Blur - The Ballad of Darren.

5. Винс Кларк - Songs Of Silence.

Трибьют-альбом года

1. Трибьют Валерии.

2. Трибьют Александру Шевченко "Любовь всегда права".

3. Алексей Горшенёв - "Посвящение".

Саундтрек года

1. OST к мультфильму "Тролли 3".

2. OST к сериалу "Король и Шут".

3. Саундтрек к игре Atomic Heart Vol. 1.

Актёр года

1. Сергей Безруков.

2. Адам Сэндлер.

3. Александр Яценко.

4. Евгений Миронов.

5. Михаил Горевой.

Актриса года

1. Дженнифер Энистон.

2. Агата Муцениеце.

3. Лукерья Ильяшенко.

4. Марго Робби.

5. Лариса Гузеева.

Кинорежиссёр года

1. Александр Сокуров.

2. Джаник Файзиев.

3. Никита Михалков.

Фильм года

1. "Снегирь".

2. "Загадочное убийство2".

3. "Чебурашка".

4."По щучьему велению".

5. "Праведник".

Сериал года

1. "Слово пацана. Кровь на асфальте".

2. "По законам военного времени".

3. "Бизон: Дело манекенщицы".

4. "Плакса".

5. "Папины дочки".

Мультфильм года

1. "Тролли 3".

2. "Три богатыря и Пуп Земли".

3. "Малышарики. День рождения".

Документальный фильм года

1. "Пугачёва. Начало".

2. "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте".

3. "Депп против Хёрд".

Дебют года

1. Ника Жукова.

2. Александра Трусова (дебют в музыке).

3. "5утра".

Потери года

1. Инна Чурикова.

2. Вахтанг Кикабидзе.

3. Александр Хван.

4. Мэттью Перри.

5. Алексей Янин.

Интернет-шоу года

1. "Света вокруг света" Светланы Бондарчук.

2. "Фабрика звёздс ЯнойЧуриковой".

3. Шоу Надежды Стрелец.

4. "Надо обсудить" Лауры Джугелии.

5. "Сама Меньшова" Юлии Меньшовой.

Телепроект года

1. "Голос" (Первый канал).

2. "Секрет на миллион" (НТВ).

3. "Битва поколений" (Муз-ТВ).

4. "Маска" (НТВ).