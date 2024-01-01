Факты о фильме «Один дома», которые вы могли не знать

Фильм «Один дома» уже давно стал классикой, которую принято смотреть всей семьей в новогодние праздники. Однако за 33 года существования кинокартины еще не все узнали о некоторых любопытных деталях, которыми наполнено кино.

© Кадр из фильма "Один дома"

Рассказываем самые секретные и интересные факты про фильм «Один дома». Уверены, что в этом году вы будете смотреть его более внимательно.

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«Один дома»: интересные факты про фильм

Дом Маккалистеров

Это реально существующий жилой дом, у которого на момент съемок были хозяева — обычная американская семья. Вопреки бытующему мнению, дом не возводился специально для съемок. При этом несколько месяцев во время съемок владельцы проживали в доме. В 2015 году владельцы запросили 2,4 млн долларов при продаже, но продать смогли за 1,5 млн долларов.

Брат Маколея Калкина

Роль в кинокартине досталась и родному брату Маколея Калкина — Кирану Калкину. Он сыграл кузена главного героя — Фуллера. Занятно, что во второй части фильма Фуллер снимается в той же куртке, в которой снимался Кевин в первой кинокартине. Эта маленькая деталь указывает на традиционную передачу вещей от старших братьев к младшим, все как в жизни.

Появление старика Марли в сценарии

Первоначальный вариант сценария не предполагал участия в съемках такого персонажа, как старик Марли. Его добавили после того, как режиссер Крис Коламбус сделал замечание с указанием на то, что в кинокартине должно быть больше человечности.

Символичная рана

В момент, когда Кевин встречает старика в магазине, думая, что он злодей, на руке у Марли кровавая рана, перевязанная материей. При следующей встрече в церкви, когда мальчик и старик знакомятся в дружественной обстановке, на руке наклеен пластырь. Ну а в финальной сцене, когда Кевин из окна наблюдает встречу старика с его детьми и внучкой, рука Марли здоровая и невредимая. В совокупности с историей героя сюжетная линия с раной символизирует то, что все раны со временем затягиваются.

Подружка Басса

Оставшись один дома, Кевин обследует комнату старшего брата и находит в личных вещах фотографию подружки Басса, которую с пренебрежительными высказываниями и отвращением убирает на место. Если бы это была фотография настоящей девушки, то такая сцена стала бы довольно обидной для нее. Поэтому режиссер решил обыграть эту ситуацию шуточным фото пухлого мальчика в парике.

Скрытый смысл мелодий

Когда Кевин видит старика Марли злым и ужасным, в кинокартине звучит мелодия Dies Irae, в которой передается атмосфера приближающегося Страшного суда. При знакомстве и беседе в церкви вместо этой мелодии звучит похожая, но с совершенно другим смыслом песня Carol of the Bells. Задумка композитора — с помощью мелодии передать душевную перемену мальчика после знакомства с Марли, который из зловещего убийцы превращается в забытого семьей старика.

Гангстерский фильм

Мало кто знает, что черно-белого фильма про гангстеров, который любил смотреть Кевин, не существовало до съемок «Один дома». Его сняли перед началом основных съемочных работ, а за основу взяли сюжет реального фильма под названием Angels with Dirty Faces (1938).

Роль Дональда Трампа в кадре «Один дома — 2»

Секрет его появления в фильме прост: отель, в котором планировалось проводить съемки, принадлежал Дональду Трампу, и разрешение он дал только при условии, что снимется в кинокартине.

Популярность фильма «Один дома»

Лента вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как самая кассовая комедия всех времен, собрав бюджет в несколько сотен миллионов долларов, хотя ожидалось заработать около 40 млн долларов. Создатели и не подозревали, что фильм станет настолько популярным.