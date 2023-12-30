Что необычного посмотреть? Собран топ-15 «антипраздничных» фильмов

Надоело создавать себе новогоднее настроение за просмотров «Один дома» и «Иронии судьбы»? Издание Insider собрало нестандартный топ-15 с самыми «антипраздничными» фильмами.

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Среди них есть комедии с черным юмором, жестокие боевики, зомби-мюзикл и хорроры. Необычная подборка для праздника.

15 лучших «антипраздничных» фильмов:

«Жестокая ночь» (2022);

«Крепкий орешек» (1988);

«Крампус» (2015);

«Черное Рождество» (1974);

«Поцелуй навылет» (2005);

«Бэтмен возвращается» (1992);

«Плохой Санта» (2003);

«Гремлины» (1984);

«Анна и апокалипсис» (2017);

«Азартные игры» (2000);

«Долгий поцелуй на ночь» (1996);

«Мандарин» (2015);

«Ледяной урожай» (2005);

«Смертельное оружие» (1987);

«Залечь на дно в Брюгге» (2008).