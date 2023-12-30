Что необычного посмотреть? Собран топ-15 «антипраздничных» фильмов

Что необычного посмотреть на Новый год? Собран топ-15 «антипраздничных» фильмов
Надоело создавать себе новогоднее настроение за просмотров «Один дома» и «Иронии судьбы»? Издание Insider собрало нестандартный топ-15 с самыми «антипраздничными» фильмами.
Среди них есть комедии с черным юмором, жестокие боевики, зомби-мюзикл и хорроры. Необычная подборка для праздника.
15 лучших «антипраздничных» фильмов:
- «Жестокая ночь» (2022);
- «Крепкий орешек» (1988);
- «Крампус» (2015);
- «Черное Рождество» (1974);
- «Поцелуй навылет» (2005);
- «Бэтмен возвращается» (1992);
- «Плохой Санта» (2003);
- «Гремлины» (1984);
- «Анна и апокалипсис» (2017);
- «Азартные игры» (2000);
- «Долгий поцелуй на ночь» (1996);
- «Мандарин» (2015);
- «Ледяной урожай» (2005);
- «Смертельное оружие» (1987);
- «Залечь на дно в Брюгге» (2008).
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