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Что необычного посмотреть на Новый год? Собран топ-15 «антипраздничных» фильмов

Надоело создавать себе новогоднее настроение за просмотров «Один дома» и «Иронии судьбы»? Издание Insider собрало нестандартный топ-15 с самыми «антипраздничными» фильмами.

Что необычного посмотреть? Собран топ-15 «антипраздничных» фильмов
© Cq

Среди них есть комедии с черным юмором, жестокие боевики, зомби-мюзикл и хорроры. Необычная подборка для праздника.

15 лучших «антипраздничных» фильмов:

  • «Жестокая ночь» (2022);
  • «Крепкий орешек» (1988);
  • «Крампус» (2015);
  • «Черное Рождество» (1974);
  • «Поцелуй навылет» (2005);
  • «Бэтмен возвращается» (1992);
  • «Плохой Санта» (2003);
  • «Гремлины» (1984);
  • «Анна и апокалипсис» (2017);
  • «Азартные игры» (2000);
  • «Долгий поцелуй на ночь» (1996);
  • «Мандарин» (2015);
  • «Ледяной урожай» (2005);
  • «Смертельное оружие» (1987);
  • «Залечь на дно в Брюгге» (2008).

Мы также составили список более классических новогодних фильмов, которые точно поднимут вам настроение.

Фильмы и сериалы
Новый год 2024
Ледяной урожай
Поцелуй навылет
Азартные игры
Плохой Санта
Чёрное рождество
Бэтмен возвращается
Залечь на дно в Брюгге
Гремлины
Смертельное оружие
Один дома
Крепкий орешек
Крампус