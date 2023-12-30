Каких премьер ждать от стримингов и ТВ-каналов в эти праздники?

На «России 1» впервые покажут «Чебурашку», ранее его крутили только в кинотеатрах. Советской классики много, с зарубежным кино все сложно: никакого «Гарри Поттера» или «Один дома» — закончились лицензии. Некоторые новогодние шоу сейчас экстренно переснимают. У комедии «Иван Васильевич меняет все!» на ТНТ сейчас действительно меняется многое. Вместо героя Филиппа Киркорова там появится Кащей из «Слова пацана» — точнее, Никита Кологривый. Еще одну участницу «голой вечеринки», певицу Анну Asti, в этом шоу заменила Клава Кока.

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Другие каналы пока деталей не раскрывают. На НТВ, кстати, идет шоу «Маска», где обычно задействован Киркоров. Первый канал подготовил программу на основе музыки нулевых и десятых. На «России 1» — все те же песни и лимонад «Буратино» вместо шампанского.

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Шоу на канале «Пятница» будет выходить за привычные рамки, рассказывает заведующий отделом телевидения «Комсомольской правды» Сергей Ефимов:

Сергей Ефимов заведующий отделом телевидения «Комсомольской правды» «Они занялись незастенчивым «параллельным импортом»: с помощью нейросети сняли свой «Огонек», где у них задействованы Марго Робби и еще ряд известных персонажей из голливудских фильмов. Это теперь нетрудно, любой школьник может сделать. И вот Николай Борисович Картозия позволил себе такую шалость. Для тех, кто хотел эскапистский Новый год, можно включить канал «Домашний», там прямо с утра и, видимо, до утра следующего дня будут показывать гороскопы, предсказания нумерологов и все тому подобное».

Стриминги тоже снимают новогодние шоу. Первое — французское, романтическое, музыкальное, уже вышло на Kion: «Я тебя люблю — Je t’aime». На Starte выпускают короткометражку «Чебурашка. Выходной». На той же площадке с 29 декабря можно увидеть специальную новогоднюю серию перезапущенных «Папиных дочек». «Кинопоиск» выкатил спецэпизод «Кибердеревни». По сюжету на дворе 31 декабря 2099 года и марсианский фермер Николай ждет к себе в гости с Земли жену и дочек. Но — такая вот ирония судьбы — из-за аномальной солнечной активности отменяют все межпланетные перелеты. Будут 1 января и совсем новые сериалы. О них говорит редактор портала Film.ru Евгений Ухов:

Евгений Ухов редактор портала Film.ru «Наверное, самое интересное — на Kion выходит сериал «Успешный». Снял его Илья Куликов, автор «Полицейского с Рублевки» и вообще довольно опытный сценарист и режиссер именно комедийного развлекательного контента. В сериале «Успешный» рассказывается о миллионере, который пользуется услугами бизнес-коуча — самозванца. На том же Kion выходит, но немножечко позже, по-моему, триллер-сериал «Одна жизнь» — о геймере, который находит игру, в которой персонажи проникают в наш реальный мир, а он, соответственно, может попадать в мир компьютерный. На «Кинопоиске» выйдет сериал «Как друзья Захара женили». История о молодых людях, которые разочаровались в своих половинках, с которыми у них не получилось связать судьбу, и сразу несколько молодых людей пытаются выйти из вот этого положения и как-то справиться со своим одиночеством. Разумеется, они пускаются в самые разные приключения, и все это сопровождается шутками, розыгрышами и разными неудачными неловкими ситуациями».