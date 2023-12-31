Ромкомы, драмы и триллеры: фильмы с новогодним сюжетом

Публикуем тематические подборки фильмов с новогодним сюжетом.

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Фильмы с новогодним сюжетом обладают особой атмосферой, которая создаёт праздничное настроение. Обычно они наполнены яркими и красочными сценами, которые передают ощущение лёгкости и радости (или ужаса?). Нарядная ёлка, снежные пейзажи и череда праздничных событий погружают нас в мир (предательства) волшебства и формируют чувство (страха) прекрасного.

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Мы собрали для вас фильмы с новогодним сюжетом и разбили их по жанрам. Прочитав текст до самого конца, вы наверняка отправите в закладки пару кинолент.

Наслаждаемся романтичными историями

"ОТПУСК ПО ОБМЕНУ" (18+)

Новогодняя комедия со звёздным актёрским составом. Кинолента рассказывает историю двух женщин, которые случайно меняются домами на время отпуска. Одна из них - Айрис, успешная колумнистка из Лондона, которая недавно рассталась со своим парнем. Вторая - Аманда, преуспевающая бизнес-леди, которая узнала об изменах своего партнёра. Обе героини находят новые перспективы в своей жизни благодаря такому обмену. Кино создаёт атмосферу праздника и помогает отвлечься от повседневных забот. Кроме того, фильм напоминает о том, что в жизни всегда есть место для новых возможностей и приключений, даже если кажется, что всё идёт не так, как хотелось бы.

В главных ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк.

Где посмотреть: "Кинопоиск", Okko, Rutube, IVI, Wink, "VK Видео".

"СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ" (16+)

Фильм рассказывает историю молодого человека по имени Матвей, который работает на заводе и мечтает стать известным фигуристом. Однажды он знакомится с девушкой по имени Алиса, которая тоже любит кататься на коньках. Вместе они начинают расследовать загадочные события, происходящие в городе.

Кинолента не имеет явно выраженного новогоднего сюжета, но действие происходит зимой и включает в себя элементы праздничной атмосферы. Массовые катания, вечерняя иллюминация, красивейшие костюмы и красоты зимнего Санкт-Петербурга - всё это создаёт ощущение, что волшебство где-то рядом.

В главных ролях: Фёдор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов.

Где посмотреть: Okko, "Кинопоиск", IVI, Wink, Premier, "VK Видео", Rutube, YouTube.

"ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС" (18+)

Первая часть трилогии о Бриджит Джонс рассказывает историю одинокой женщины, которая пытается найти свою любовь и преодолеть свои комплексы. Она записывается на курсы по саморазвитию и начинает работать над собой, чтобы стать лучше. В процессе она встречает двух мужчин, один из которых становится её возлюбленным. Новогодняя тема присутствует в фильме, но она не является основной, тем не менее просмотр романтической комедии во время новогодних праздников создаёт особую атмосферу уюта и веры в настоящую любовь. Кроме того, этот фильм может помочь отвлечься от повседневной рутины и насладиться историей о поисках любви и самосовершенствовании.

В главных ролях: Рене Зеллвегер, Колин Фёрт, Хью Грант, YouTube.

Где посмотреть: "Кинопоиск", Okko, "VK Видео".

"РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" (18+)

Британская кинолента снята в виде рождественских рассказов. Сюжет драмы состоит из девяти параллельно развивающихся историй, кульминация которых приходится на сочельник. Действие картины чудесным образом переплетает между собой всех персонажей. Несколько пар столкнутся с различными проблемами в отношениях и докажут, что каждый человек имеет право на счастье.

"Реальную любовь" стоит посмотреть в новогодние каникулы. Картина напомнит о том, что любовь может прийти в любое время и в любом месте. А вообще фильм наполнен юмором и позитивом.

В главных ролях: Хью Грант, Кира Найтли, Алан Рикман, Эмма Томпсон.

Где посмотреть: "Кинопоиск", Okko, Rutube, Kion, Wink, IVI, YouTube.

"ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ" (18+)

Фильм рассказывает о компании друзей, которые собираются вместе встретить Новый год и вспомнить прошлые события. Они обсуждают свои отношения, работу и личные проблемы, и понимают, что дружба является самым ценным в их жизни. Кинолента выступает в качестве психолога, благодаря которому понимаешь, что все проблемы в нашей жизни из-за молчания и неумения разговаривать друг с другом в нужный момент.

В главных ролях: "Квартет И", Мария Миронова, Анастасия Уколова, Ирина Горбачёва.

Где посмотреть: "Кинопоиск", Okko, IVI, Rutube, Kion, YouTube.

"РОЖДЕСТВО КОТА БОБА" (12+)

Фильм "Рождество кота Боба" рассказывает историю кота по имени Боб, который живёт на улице и пытается выжить в холодном и жестоком мире. Он встречает человека по имени Джеймс, который становится его хозяином и помогает ему найти свой дом. Боб и Джеймс становятся лучшими друзьями и помогают друг другу в трудные моменты. До встречи с котом юноша не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган всё изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь и настоящее рождественское чудо. Действие фильма происходит в преддверии Рождества, а главные герои, несмотря на отсутствие денег и электричества во всём городе, отмечают этот праздник вместе.

В главных ролях: кот Боб, Люк Тредэвэй, Кристина Тонтери-Янг.

Где посмотреть: "Кинопоиск", IVI, Okko, "VK Видео", Kion, Rutube, YouTube.

"СЕМЬЯНИН" (12+)

Эта романтическая комедия, основана на идее параллельных жизней. Главный герой - преуспевающий рекламщик и убеждённый холостяк, который считает, что женитьба и семейная жизнь не для него. Однажды после встречи с загадочной женщиной, которая позже оказывается его женой из другой жизни, он начинает видеть свою жизнь в двух разных реальностях: в одной он женат, имеет детей и живёт в пригороде, а в другой - он продолжает вести распутный образ жизни. В конечном итоге он осознаёт, к чему он всегда стремился, и делает главный выбор со своей жизни. Любовная линия, обретение смысла жизни и новогодние подарки - главные составляющие киноленты "Семьянин".

В главных ролях: Николас Кейдж, Теа Леони, Дон Джонсон, Джоан Кьюсак.

Где посмотреть: "Кинопоиск", "VK Видео", Okko, IVI, Rutube.

"МОЙ ПАПА - САНТА КЛАУС" (12+)

Плотник Андерсен - большой поклонник Рождества. Каждый год он продумывает идеальный праздник для своей семьи, важнейшей частью которого является визит зимнего волшебника. Но не всегда выходит всё так, как задумывалось. А иногда события, которые не зависят от нас, отрывают новые двери. Так Андерсен случайно попадёт в мастерскую Санта-Клауса, где лично встретится с ним. Сказочный персонаж предложит главе семейства поменяться местами, но вскоре плотник понимает, что быть Сантой - это не только дарить подарки, но и исполнять мечты других детей.

В главных ролях: Тронд Эспен Сейм, Андерс Баасмо Кристиансен, Йоханна Мерк.

Где посмотреть: "Кинопоиск", Rutube.

"ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА" (6+)

Мультсказка вновь напомнит взрослым о беззаботном детстве и времени, когда кажется, что игрушки способны оживать. Главная героиня мультфильма Мария, увидев падающую звезду, загадает желание. Она захочет снова стать маленькой. Её мечта почти исполнится, девочка окажется в окружении своих оживших игрушек, где Щелкунчиком будет заколдованный принц. Мари и ей верным друзьям предстоит спасти мир от злобных крыс. Древняя магия, каскад приключений и взрослые проблемы - всё это под музыку П. И. Чайковского.

Новогодние каникулы - лучшее время, чтобы насладиться этим красочным произведением. Образ Щелкунчика давно стал символом Нового года и Рождества, поэтому просмотр этого мультфильма усилит праздничное настроение и поможет глубже погрузиться в атмосферу новогодних праздников.

В главных ролях: Фёдор Федотов, Любовь Аксёнова, Пётр Иващенко, Александр Гудков.

Где посмотреть: "Кинопоиск", "VK Видео", Premier, IVI, Okko, IVI.

"РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ХРОНИКИ" (12+)

Фильм рассказывает историю маленькой девочки Кейт, которая вместе со своим братом Теодором отправляется на поиски Санта-Клауса после того, как они не получают подарков на Рождество. Их задача - снять на видео сказочного волшебника. Однако замысел выливается в яркое приключение, о котором они не могли даже мечтать. Ребята обнаруживают, что Санта находится в опасности из-за злобного духа прошлого Рождества, и решают помочь ему спасти праздник. Вместе с эльфами и летающими оленями они должны будут помочь Санте спасти семейный праздник.

В главных ролях: Курт Рассел, Джуда Льюис, Дэрби Кэмп.

Где посмотреть: "VK Видео".

"СМОТРИ ПО СТОРОНАМ" (18+)

Новогодний триллер - образец жестокого кино, которое держит в напряжении практически до самого конца. Сюжет киноленты разворачивается вокруг двух персонажей: няни (Эшли) и разбалованного подростка (Люк), влюблённого в неё. Люк - ослеплён тёплыми чувствами к Эшли и планирует добиться от неё взаимных чувств, поэтому на пару со своим другом планирует жестокий розыгрыш. Однако после того как все маски будут сброшены, рождественский вечер превратится в зловещий кошмар. Интересный факт - в фильме есть несколько отсылок на комедию "Один дома", но семейной киноленту назвать нельзя.

В главных ролях: Оливия Ди Йо, Леви Миллер.

Где посмотреть: Okko, "VK Видео", IVI, Wink, Kion.

"КАЛЕНДАРЬ ДЬЯВОЛА" (18+)

Французский хоррор расскажет пугающую историю о том, как адвент-календарь может управлять жизнями людей. После страшной аварии популярная танцовщица становится прикованной к инвалидному креслу, её раздражает работа и образ жизни. Но всё изменится, когда подруга подарит ей древний деревянный адвент-календарь, в каждом окошке которого спрятано по конфете. Сладости внутри исполняют желания, но, съев одну, обладатель коробки уже не сможет избавиться от дьявольской игрушки. Каждое желание имеет свою цену, а приняв условия игры, владелец календаря всё ближе к себе подпускает тёмную сущность с неизвестными намерениями. Стоит отметить, что сюжет ленты отличается от многих однотипных хорроров - героине предоставят выбор, вернуть всё как было, отказавшись от полученных благ или продолжить жизнь со всеми желаниями, которые были исполнены ценой жертв. Но всех карт раскрывать не будем.

На фильм стоит обратить внимание лишь потому, что он наглядно показывает, как работает поговорка: "Бойся своих желаний". А ещё сценаристы позаботились о том, как показать тёмную сторону столь популярной новогодней забавы, как адвент-календари.

В главных ролях: Южени Деруан, Онорин Манье, Клеман Оливери.

Где посмотреть: "Кинопоиск", "VK Видео", Okko, IVI, Start, YouTube.

"СИЯНИЕ" (18+)

Скриншот фильма "Сияние", 1980 г., производство: Hawk Films Ltd., Peregrine, Producers Circle, Warner Bros. Pictures, режиссёр Стэнли Кубрик

Фильм снят по одноименному роману Стивена Кинга и рассказывает историю семьи Торранс, которая отправляется провести зиму в уединённом отеле "Оверлук". Главный герой, Джек, страдает от алкоголизма и пытается справиться со своими демонами, в то время как его жена и сын сталкиваются с паранормальными явлениями, происходящими в отеле. В результате семья становится всё более изолированной и уязвимой для зловещих сил, обитающих в отеле. Стоит отметить, что "Сияние" было переосмыслено искусствоведами как рождественский фильм из-за снежной обстановки и домашней тематики. Однако мрачные и пугающие сцены мешают ему стать семейным фильмом.

В главных ролях: Джек Николсон, Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд.

Где посмотреть: "VK Видео", "Кинопоиск", Okko, Kion, Rutube.

"ДОКТОР СОН" (18+)

Кинолента является продолжением фильма "Сияние" и рассказывает историю сына главного героя. Дэн обладает способностью проникать в сны других людей и контролировать их. Он использует свои способности для борьбы со злыми сущностями, которые охотятся на людей в их снах, и пытается защитить тех, кто нуждается в его помощи. Финальная сцена картины разворачивается в том самом отеле, который является главным местом действия в первой части этой истории. Летние пейзажи и плавно протекающие события сменятся заснеженными лабиринтами и отчаянной борьбой за жизнь. Хоть и большую часть фильма нам предстоит любоваться на зелёные деревья и наслаждаться солнечными кадрами, фильм не стоит откладывать в "закладки" надолго - так вы рискуете забыть то, о чём говорится в первой части.

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Кайли Кёрран.

Где посмотреть: "VK Видео", Kion, Okko, Rutube.

"БАГРОВЫЙ ПИК" (18+)

Фильм-эксперимент от признанного мастера Гильермо Дель Торо. Готический триллер рассказывает историю впечатлительной Эдит - начинающей писательницы. Девушка при странных обстоятельствах переезжает со своим мужем в старинный особняк под названием Багровый пик. Вскоре она начинает замечать призраков и другие паранормальные явления, что подталкивает её совершить попытку разгадать тайну прошлого своего мужа и его семьи. Главная идея киноленты - не призраки, а люди страшны во всех своих ипостасях.

Действие происходит в заснеженном и полуразрушенном доме, где хрупкая девушка пытается создать уют. Создатели картины рекомендуют смотреть его на новогодних каникулах, он создаёт атмосферу таинственности и мистики.

В главных ролях: Миа Васиковска, Том Хиддлстон, Джессика Честейн.