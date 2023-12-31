Новогодние премьеры: что посмотреть в кинотеатрах на каникулах

В начале первого месяца года россиян ждут традиционные праздничные каникулы. В эти дни принято наслаждаться атмосферой волшебства, проводить время с близкими, гулять по украшенному городу, заниматься зимними видами спорта и смотреть новогодние фильмы. Кинопроизводители каждый год стараются порадовать зрителей праздничными новинками.

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Подробнее о том, что посмотреть в кино на зимних каникулах в 2024 году, — в материале «Вечерней Москвы».

Видео дня

«Великолепная пятерка»

Жанр: мультфильм (6+)

Режиссер: Василий Ровенский

Дата премьеры: 28 декабря 2023 года

«Лебединое озеро» — всемирно известный балет Петра Ильича Чайковского. Уличный пес Самсон должен не допустить срыва этой постановки. Однажды в качестве укрытия от ловцов бездомных собак он выбирает театр. Там Самсон знакомится с Марго — собачкой исполнительницы главных балетных партий по имени Анастасия. В это же время в гримерной балерины происходит таинственная пропажа ценнейшей диадемы, которой ранее владела Екатерина II. Украшение танцовщица должна была надеть во время четвертого акта балета, который из-за этого теперь может не состояться. Отважные питомцы решают раскрыть преступление, найти драгоценность и спасти постановку.

«Елки — 10»

Жанр: комедия (12+)

Режиссер: Василий Ровенский

Дата премьеры: 7 декабря 2023 года

«Елки 10» — десятая часть одноименной серии фильмов и одиннадцатая по счету. Эта лента — продолжение «Елок 9». В картине по традиции рассказывается несколько жизнеутверждающих историй про чудеса и добро. Пожилой мужчина Геннадьевич, который живет в доме престарелых, находящемся в Ленинградской области, обретает семью. Начинающая блогерша Лариса из Тюмени узнает, на какие подвиги ради близких способен ее муж. Жительница Татарстана Марина учится любить то, что на самом деле важно для ее супруга. А к молодой геймерше Татьяне придет осознание, что нельзя играть с настоящей любовью.

«Холоп-2»

Жанр: комедия (12+)

Режиссер: Клим Шипенко

Дата премьеры: 1 января 2024 года

В продолжение комедии в центре сюжета — опять бывший мажор по имени Гриша, побывавший в прошлом. Фантастическое приключение, в котором он столкнулся с дискомфортом и несправедливостью, навсегда изменило его и заставило стать лучше. Новый Гриша теперь не может стерпеть беспредела, который устраивает зазнавшаяся и избалованная девушка по имени Катя. Мажорке тоже придется пройти испытания в другом времени и в другом социальном статусе.

«Три богатыря и пуп Земли»

Жанр: мультфильм (6+)

Режиссер: Константин Бирюков

Дата премьеры: 28 декабря 2023 года

Главные персонажи — три русских богатыря — оказываются в волшебном месте, где обитают динозавры и первобытные люди. Героям предстоит найти способ выбраться из параллельной, фантазийной реальности и разгадать тайну Пупа Земли. События начинают активно развиваться, когда Змей Горыныч внезапно обнаруживает детеныша динозавра, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием проваливаются сквозь землю.

«Бременские музыканты»

Жанр: приключения, фэнтези (6+)

Режиссер: Алексей Нужный

Дата премьеры: 1 января 2024 года