Для какого сериала изначально была написана песня «Пыяла»

Недавно в Сети был опубликован перевод с татарского языка саундтрека группы Аигел «Пыяла», написанного к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также стало известно, что композиция изначально предназначалась для другого многосерийного российского проекта — «Топи».

Трек был создан к сериалу режиссера Дмитрия Глуховского*. Создатели картины не утвердили композицию, однако, по мнению большинства сторонних наблюдателей, она хорошо соответствовала сюжету проекта.

Песню «Пыяла» исполнил хип-хоп-дуэт «Аигел». Эта композиция стала первой в их альбоме, который вышел на татарском языке в 2020 году. Теперь любой поклонник сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» может ознакомиться с ее переводом на русский.

Солистка группы «Аигел» Айгель Гайсина также рассказала, в чем были трудности при переводе песни на другой язык.

— О, ребята, вы понимаете, «пыяла» — это не только «стекло» и «осколок стекла», это еще и «чаша», «пиала» и можно, если хочешь, пустить в голове несколько картинок параллельно. И в татарском нет родов, — рассказала певица, передает Starhit.

На минувшей неделе музыкальная группа «Аигел» отреагировала на своей странице в социальной сети на выступление фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате РФ в Челябинске, на котором спортсменка исполнила прокат под их композицию.

Сериал «Слова пацана. Кровь на асфальте» наделал много шума, а еще успел завоевать тысячи сердец и даже нажить врагов. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с исполнителем одной из ключевых ролей Александром Самойленко — младшим о главных идеях и морали сериала.