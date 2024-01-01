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Фильмы для новогодних праздников: кино про путешествия, романтику и вкусную еду

Подборка красивых историй, которые помогут разгрузиться.

Фильмы про путешествия, романтику и вкусную еду
© Чемпионат.com

После встречи Нового года хочется немного прийти в себя, отдохнуть и поваляться на диване, смотря красивый фильм.

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Сегодняшняя подборка поможет вам в этом. Она понравится всем любителям путешествий, вкусной еды и романтических приключений.

«Путешествие Гектора в поисках счастья», Великобритания, Германия, Канада, ЮАР, США, 2014 год

  • Режиссёр: Питер Челсом.
  • В ролях: Саймон Пегг, Тони Коллетт, Розамунд Пайк.
  • Возрастное ограничение: 18+

Гектор словно сапожник без сапог. Он психиатр и помогает решать проблемы другим людям, но в своей жизни никак не может разобраться. Он чувствует себя абсолютно несчастливым человеком, каждый день в точности копирует предыдущий, и эта рутина начинает постепенно заедать героя. В один момент Гектор решает бросить налаженный быт, работу и отправиться в авантюрное путешествие. Он намерен найти своё счастье. На пути Гектор встречает разных людей с разными судьбами и разными представлениями о счастье. И Гектору открывается настоящая истина о счастье.

«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», США, 2009 год

  • Режиссёр: Нора Эфрон.
  • В ролях: Мэрил Стрип, Эми Адамс.
  • Возрастное ограничение: 12+

Начинающая писательница Джули мечтает о творческой карьере, а пока она живёт с мужем в маленькой квартирке возле железнодорожных путей и работает телефонным оператором. Однажды в руки девушки попадает книга «Осваивая искусство французской кухни» знаменитой Джулии Чайлд. И Джули приходит в голову блестящая идея — приготовить все 524 блюда из кулинарной книги и вести об этом блог. Параллельно нам показывают историю самой Джулии Чайлд — как простая домохозяйка смогла доказать, что звание шеф-поваров могут носить не только мужчины. Ей потребовались годы, чтобы выпустить первую книгу рецептов и прославиться. А получится ли прославиться у Джули?

«Под солнцем Тосканы», США, Италия, 2003 год

  • Режиссёр: Одри Уэллс.
  • В ролях: Дайан Лэйн, Сандра О, Линдси Дункан.
  • Возрастное ограничение: 18+

Предательство мужа и болезненный развод перечёркивают размеренную и, казалось бы, счастливую жизнь писательницы Фрэнсис. Будучи в депрессии, женщина перестаёт писать. Ей нужны глоток свежего воздуха, новые надежды и смена обстановки. Подруга уговаривает Фрэнсис поехать в отпуск в Италию. И, оказавшись в солнечной гостеприимной стране, писательница неожиданно решает купить старинный дом и остаться навсегда. Очарованная красотами Италии Фрэнсис занимается реставрацией дома, заводит новых друзей и влюбляется. Да, ей предстоит не раз разочароваться, но теперь Фрэнсис полна сил и уверенности.

«Отпуск по обмену», США, 2006 год

  • Режиссёр: Нэнси Майерс.
  • В ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк.
  • Возрастное ограничение: 18+

Американка Аманда живёт в Штатах, британка Айрис — в Англии. Обе переживают непростые времена. Аманда застукала жениха с другой, Айрис узнала, что её безответная любовь скоро женится. Обе девушки друг друга не знают, но между ними будто-то есть невидимая связь. Они знакомятся на сайте по гостевому обмену жильём и договариваются — Айрис на две недели переезжает в солнечную Калифорнию, а Аманда проживёт столько же в небольшом доме в заснеженной английской провинции. Разные континенты, разные менталитет и традиции — каждая героиня узнаёт что-то новое, обретает новые знакомства и, конечно, находит свою любовь.

«Мы купили зоопарк», США, 2011 год

  • Режиссёр: Кэмерон Кроу.
  • В ролях: Мэтт Дэймон, Скарлетт Йоханссон.
  • Возрастное ограничение: 12+

Домашний питомец — это большая ответственность, заботы, хлопоты и головная боль. А если хотите всё это прочувствовать в десятикратном размере, то купите целый зоопарк! Бенджамин Ми (это реальный человек, по автобиографии которого и снят фильм) тяжело переживает смерть супруги. Он остался с двумя детьми на руках, которые скорбят по маме и почти не общаются с отцом.

После того как сына Дилана отчисляют из школы, Бенджамин решает уехать из родного городка. Он покупает новый дом — в нем всё идеально, но есть одна проблема. К дому бесплатным бонусом полагается… зоопарк, который закрыли ещё несколько лет назад. Здесь живут павлины, тигры, ягуары и даже лев.

У Бенджамина появляется цель, он мечтает восстановить зоопарк, даже несмотря на то, что не обладает никакими навыками и знаниями. Кстати, зоопарк существует и по сей день — он сейчас носит название Зоологический парк Дартмура и насчитывает порядка 70 животных!

«Хороший год», США, Великобритания, 2006 год

  • Режиссёр: Ридли Скотт.
  • В ролях: Рассел Кроу, Марион Котийяр.
  • Возрастное ограничение: 16+

Обычно летние каникулы юный Макс проводил во французском Провансе на винодельне своего дяди Генри. Но по истечении времени поездки сошли на нет, Макс повзрослел и стал серьёзным и жёстким биржевым трейдером. Однажды Макс получает известие о смерти дяди — всё его наследство, включая поместье и гектары виноградников, переходят к племяннику. Макс приезжает во Францию лишь с намерением продать имение и выручить большие деньги. Но встреча со взбалмошной француженкой Фанни, общение с местными жителями и ностальгические воспоминания из детства ставят Макса в тупик.

«Французский поцелуй», Великобритания, США, Франция, 1995 год

  • Режиссёр: Лоуренс Кэздан.
  • В ролях: Мег Райан, Кевин Клайн, Тимоти Хаттон.
  • Возрастное ограничение: 16+

Жених Кейт отправляется в командировку в Париж. И буквально пару дней спустя огорошивает невесту признанием, что встретил другую и безнадёжно влюбился. Кейт, несмотря на страх перед полётами, отправляется во Францию. В самолёте она знакомится с аферистом Люком, который контрабандой везёт бриллиантовое колье. Чтобы не попасться полиции, Люк бросает украшение в сумочку Кейт. Теперь он привязан к взбалмошной американке, которая и не подозревает о ценном багаже.

Фильмы и сериалы
Мы купили зоопарк
Под солнцем Тосканы
Отпуск по обмену
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
Хороший год
Питер Челсом
Тимоти Хаттон
Нора Эфрон
Джулия Чайлд
Линдси Дункан
Одри Уэллс
Нэнси Майерс
Скотт Ридли
Кевин Клайн
Лоуренс Кэздан
Тони Коллетт
Рассел Кроу
Кэмерон Кроу
Саймон Пегг
Скарлетт Йоханссон
Мерил Стрип
Кейт Уинслет
Кэмерон Диас
Мэтт Дэймон
Джуд Лоу
Эми Адамс
Джек Блэк
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