Фильмы про путешествия, романтику и вкусную еду

Подборка красивых историй, которые помогут разгрузиться.

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После встречи Нового года хочется немного прийти в себя, отдохнуть и поваляться на диване, смотря красивый фильм.

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Сегодняшняя подборка поможет вам в этом. Она понравится всем любителям путешествий, вкусной еды и романтических приключений.

«Путешествие Гектора в поисках счастья», Великобритания, Германия, Канада, ЮАР, США, 2014 год

Режиссёр: Питер Челсом.

В ролях: Саймон Пегг, Тони Коллетт, Розамунд Пайк.

Возрастное ограничение: 18+

Гектор словно сапожник без сапог. Он психиатр и помогает решать проблемы другим людям, но в своей жизни никак не может разобраться. Он чувствует себя абсолютно несчастливым человеком, каждый день в точности копирует предыдущий, и эта рутина начинает постепенно заедать героя. В один момент Гектор решает бросить налаженный быт, работу и отправиться в авантюрное путешествие. Он намерен найти своё счастье. На пути Гектор встречает разных людей с разными судьбами и разными представлениями о счастье. И Гектору открывается настоящая истина о счастье.

«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», США, 2009 год

Режиссёр: Нора Эфрон.

В ролях: Мэрил Стрип, Эми Адамс.

Возрастное ограничение: 12+

Начинающая писательница Джули мечтает о творческой карьере, а пока она живёт с мужем в маленькой квартирке возле железнодорожных путей и работает телефонным оператором. Однажды в руки девушки попадает книга «Осваивая искусство французской кухни» знаменитой Джулии Чайлд. И Джули приходит в голову блестящая идея — приготовить все 524 блюда из кулинарной книги и вести об этом блог. Параллельно нам показывают историю самой Джулии Чайлд — как простая домохозяйка смогла доказать, что звание шеф-поваров могут носить не только мужчины. Ей потребовались годы, чтобы выпустить первую книгу рецептов и прославиться. А получится ли прославиться у Джули?

«Под солнцем Тосканы», США, Италия, 2003 год

Режиссёр: Одри Уэллс.

В ролях: Дайан Лэйн, Сандра О, Линдси Дункан.

Возрастное ограничение: 18+

Предательство мужа и болезненный развод перечёркивают размеренную и, казалось бы, счастливую жизнь писательницы Фрэнсис. Будучи в депрессии, женщина перестаёт писать. Ей нужны глоток свежего воздуха, новые надежды и смена обстановки. Подруга уговаривает Фрэнсис поехать в отпуск в Италию. И, оказавшись в солнечной гостеприимной стране, писательница неожиданно решает купить старинный дом и остаться навсегда. Очарованная красотами Италии Фрэнсис занимается реставрацией дома, заводит новых друзей и влюбляется. Да, ей предстоит не раз разочароваться, но теперь Фрэнсис полна сил и уверенности.

«Отпуск по обмену», США, 2006 год

Режиссёр: Нэнси Майерс.

В ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк.

Возрастное ограничение: 18+

Американка Аманда живёт в Штатах, британка Айрис — в Англии. Обе переживают непростые времена. Аманда застукала жениха с другой, Айрис узнала, что её безответная любовь скоро женится. Обе девушки друг друга не знают, но между ними будто-то есть невидимая связь. Они знакомятся на сайте по гостевому обмену жильём и договариваются — Айрис на две недели переезжает в солнечную Калифорнию, а Аманда проживёт столько же в небольшом доме в заснеженной английской провинции. Разные континенты, разные менталитет и традиции — каждая героиня узнаёт что-то новое, обретает новые знакомства и, конечно, находит свою любовь.

«Мы купили зоопарк», США, 2011 год

Режиссёр: Кэмерон Кроу.

В ролях: Мэтт Дэймон, Скарлетт Йоханссон.

Возрастное ограничение: 12+

Домашний питомец — это большая ответственность, заботы, хлопоты и головная боль. А если хотите всё это прочувствовать в десятикратном размере, то купите целый зоопарк! Бенджамин Ми (это реальный человек, по автобиографии которого и снят фильм) тяжело переживает смерть супруги. Он остался с двумя детьми на руках, которые скорбят по маме и почти не общаются с отцом.

После того как сына Дилана отчисляют из школы, Бенджамин решает уехать из родного городка. Он покупает новый дом — в нем всё идеально, но есть одна проблема. К дому бесплатным бонусом полагается… зоопарк, который закрыли ещё несколько лет назад. Здесь живут павлины, тигры, ягуары и даже лев.

У Бенджамина появляется цель, он мечтает восстановить зоопарк, даже несмотря на то, что не обладает никакими навыками и знаниями. Кстати, зоопарк существует и по сей день — он сейчас носит название Зоологический парк Дартмура и насчитывает порядка 70 животных!

«Хороший год», США, Великобритания, 2006 год

Режиссёр: Ридли Скотт.

В ролях: Рассел Кроу, Марион Котийяр.

Возрастное ограничение: 16+

Обычно летние каникулы юный Макс проводил во французском Провансе на винодельне своего дяди Генри. Но по истечении времени поездки сошли на нет, Макс повзрослел и стал серьёзным и жёстким биржевым трейдером. Однажды Макс получает известие о смерти дяди — всё его наследство, включая поместье и гектары виноградников, переходят к племяннику. Макс приезжает во Францию лишь с намерением продать имение и выручить большие деньги. Но встреча со взбалмошной француженкой Фанни, общение с местными жителями и ностальгические воспоминания из детства ставят Макса в тупик.

«Французский поцелуй», Великобритания, США, Франция, 1995 год

Режиссёр: Лоуренс Кэздан.

В ролях: Мег Райан, Кевин Клайн, Тимоти Хаттон.

Возрастное ограничение: 16+