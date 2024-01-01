Вышел короткометражный фильм «Чебурашка. Выходной»

1 января в онлайн-кинотеатре Start состоялась премьера мини-фильма «Чебурашка. Выходной». 14-минутный спецэпизод рассказывает о том, как Гена и Чебурашка получили выходной, но каждый из них хочет провести его по-своему: первый мечтает отдохнуть с газетой и чашечкой чая, а Чебурашка ни минуты не может усидеть на месте.